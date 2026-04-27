به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، وزارت خارجه چین در واکنش به درج نام شرکت پالایش نفت Hengli Petrochemical در لیست تحریم های آمریکا اعلام کرد: پکن قاطعانه از حقوق و منافع قانونی شرکت های چینی دفاع خواهد کرد.

این وزارت خانه اضافه کرد: ما مخالفت شدید خود را با تحریم های آمریکا علیه بخش پالایشگاه های نفت چین اعلام می کنیم.

لازم به ذکر است تحریم های آمریکا یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های مستقل چین را هدف قرار می‌دهد و در حالی صورت می‌گیرد که بازارهای جهانی انرژی در بحبوحه تجاوز آمریکایی صهیونیستی علیه ایران و محاصره غیرقانونی خلیج فارس با اختلال مواجه هستند. چین این تحریم‌ها را همواره برخلاف قوانین بین‌المللی خوانده است.