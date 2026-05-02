به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، وزارت بازرگانی چین امروز شنبه دستور ممنوعیتی را صادر کرد که بر اساس آن هرگونه به رسمیت شناختن، اجرا یا رعایت تحریم‌ های آمریکا علیه ۵ شرکت چینی (به دلیل ادعای دست داشتن آنها در معاملات نفتی ایران) را ممنوع می‌ کند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت بازرگانی چین در این خصوص آمده است که نام این ۵ پالایشگاه، پالایشگاه پتروشیمی هنگلی (دالیان) و پالایشگاه‌های موسوم به «تی‌پات» شامل گروه پتروشیمی شاندونگ جین‌چنگ، گروه شیمیایی هبی شین‌های، پتروشیمی شوگوانگ لوکینگ و شیمیایی شاندونگ شنگ‌شینگ است.

بر اساس اعلام خبرگزاری رویترز، وزارت بازرگانی چین امروز اعلام کرد که دستوری برای جلوگیری از تحریم‌ های آمریکا علیه ۵ پالایشگاه چینی مذکور صادر کرده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که تحریم‌ های آمریکا «قوانین بین‌ المللی و هنجارهای اساسی روابط بین‌ الملل» را نقض می‌ کند.

در بیانیه مذکور اضافه شده است که پکن نمی‌ تواند تحریم‌ های اعمال شده علیه ۵ شرکت چینی مذکور را به رسمیت بشناسد، اجرا کند یا از آنها پیروی کند.