به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی سی ان ان در گزارشی به بررسی وضعیت اقتصادی ایران در سایه محاصره دریایی آمریکا پرداخت و نوشت که اگرچه این محاصره کریدورهای اصلی اقتصادی ایران را تحت فشار قرار داده، اما تهران با اتکا به دهه ها سازگاری با تحریم ها، شرط بسته که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیش از فروپاشی اقتصاد ایران، تحت فشار داخلی و انتخابات میاندوره‌ای پا پس خواهد کشید.

سی ان ان به نقل از یک تحلیلگر اقتصادی نوشته است که ایران احتمالاً می تواند تولید نفت خود را دو تا سه ماه دیگر پیش از آنکه کمبود فضای ذخیره سازی به ملاحظه ای جدی تبدیل شود، حفظ کند.

این رسانه آمریکایی در پایان تصریح کرد که نشانه هایی از تحرکات دیپلماتیک جدید در پاکستان برای ازسرگیری مذاکرات مشاهده می شود.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران موجب محدود شدن عبور و مرور از تنگه هرمز شد. اختلال در عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز موجب کمبود انرژی و بسیاری از کالاها از جمله کود شیمیایی در جهان شده است.