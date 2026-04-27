نحوه فعالیت دستیاران تخصصی دندانپزشکی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، بر این اساس فعالیت دستیاران تخصصی دندانپزشکی که واجد شرایط اخذ پروانه مطب طبابت مطابق با ضوابط سازمان نظام پزشکی و معاونت درمان شهر شهرستان محل تحصیل خود بوده اند، در ساعات غیر موظفی آموزشی پژوهشی و درمانی بلامانع است.

عالیت دستیاران تخصصی دندانپزشکی که واجد شرایط اخذ پروانه مطب مطابق با ضوابط سازمان نظام پزشکی و معاونت درمان شهر شهرستان محل تحصیل خود نیستند، می توانند در کلینیک‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی محل تحصیل خود اقدام به فعالیت درمانی طبق ضوابط و مقررات معاونت درمان کنند.

در خصوص فعالیت انتفاعی متعهدین خدمت ضریب (K) در دانشگاههای علوم پزشکی، تمامی معاونت های درمان موظف به همکاری و اهتمام به رعایت مصوبه چهل و سومین نشست شورای آموزش دندانپزشکی و دندانپزشکی ابلاغی توسط وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی هستند.

با عنایت به مصوبه چهل و سومین نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی ابلاغی توسط وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی مورخ 28 اردیبهشت 1404، فعالیت انتفاعی در ساعات غیر موظفی متخصصان هیات علمی و ضریب K رادیولوژی دهان فک و صورت با رعایت کامل تمامی وظایف آموزشی، پژوهشی و درمانی خود و خارج شدن از طرح تمام وقت جغرافیایی مجاز خواهند بود که به شرط حداقل دو روز فعالیت در هفته در کلینیک های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مربوطه که با تایید رئیس دانشکده دندانپزشکی رسیده باشد، بلامانع است.

مقرر شد که به تمامی دانشگاه های علوم پزشکی و همچنین سازمان نظام پزشکی کل کشور ابلاغ شود که هر گونه ارائه خدمات دندانپزشکی تحت آرام بخشی و بیهوشی عمومی در محل مطب های خصوصی به هر نحو از اتحاد غیر مجاز بوده و بدیهی است در خصوص مشاهده هر گونه فعالیت تحت این قالب موارد به نهادهای نظارتی جهت برخورد قانونی و تعطیلی مطب مربوطه ارجاع خواهد شد. هر گونه ارائه خدمات دندانپزشکی تحت آرامبخشی و بیهوشی عمومی از آئین نامه مربوطه مصوب معاونت درمان فقط در محل دی کلینیک ها و بیمارستان های دارای مجوز تبعیت می کند.

مقرر شد معاونت های درمان در راستای تقویت ساختار ارائه فراگیر و کیفی تر خدمات دندانپزشکی به مراجعه کنندگان و همچنین امکان کمک های مالی تجهیزات و مواد درمانی به این دانشکده ها کلینیک های تابعه دانشگاهی از طریق معاونت درمان روند اخذ مجوز کمیسیون ماده ۲۰ را تسهیل کنند.

مقرر شد که معاونت درمان در راستای عملیاتی کردن روند حمایت از دانشکده ها و کلینیک های تابعه دانشگاهی که در شیفت‌های صبح و بعد از ظهر ارائه خدمت می کنند، در سال جاری از محل اعتبارات و با سرفصل مشخص خود منابعی را اختصاص داده و واریز کنند.