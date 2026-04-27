لزوم الهام از سیره کریمانه امام رضا (ع) در مدیریت شهری

عبدالحسین روشی در گفت وگو با خبرنگار مهر، در تشریح اهداف و چشم‌انداز این رویداد فرهنگی-مذهبی گفت: هدف غایی ما در برگزاری اجتماع عظیم و جشن زیرسایه خورشید، تنها یک گردهمایی صرف نیست، بلکه بسترسازی برای نهادینه‌سازی سبک زندگی رضوی در تار و پود جامعه است. ما به دنبال آن هستیم تا با الهام از سیره کریمانه امام رضا (ع)، رویکردی نوین در مدیریت شهری و تعاملات اجتماعی در بهشهر پدید آوریم؛ رویکردی که در آن، کرامت انسانی، فضیلت خدمت و عمق ایمان، ارزش‌های محوری باشند.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده در این سفر معنوی، افزود: در راستای ارج نهادن به مقام شامخ ایثارگران و تداوم روحیه جهادی که از مؤلفه‌های برجسته فرهنگ رضوی است، خادمان این کاروان افتخار ملاقات با خانواده‌های معزز شهدا و جانبازان دوران دفاع مقدس، به‌ویژه رزمندگان حماسه‌آفرین جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان را خواهند داشت. این دیدارها، فرصتی مغتنم برای تجدید پیمان با آرمان‌های شهدا و انتقال پیام مقاومت و بصیرت به نسل‌های آتی است.

استکان‌های متبرک؛ نماد پیوند خانه و حرم

رئیس ستاد برگزاری جشن‌های مردمی زیر سایه خورشید در بهشهر، از سنت حسنه اهدای تبرکات رضوی به عنوان یکی از برنامه‌های برجسته این دوره یاد کرد و اظهار داشت: به رسم قدردانی از حضور پرشور مردم و برای ایجاد ارتباطی پایدار میان خانواده‌ها و بارگاه ملکوتی امام رضا (ع)، هشت سهمیه استکان چای متبرک از چای‌خانه حضرت، به قید قرعه به تعدادی از شرکت‌کنندگان اهدا خواهد شد. این اقدام، فراتر از یک هدیه، نمادی از حضور متبرک رضوی در کانون گرم خانواده‌هاست.

دبیر این رویداد فرهنگی-مذهبی، شعار امسال کاروان زیر سایه خورشید را ایران، امام رضا (ع) معرفی کرد و تشریح کرد: این شعار، پاسخی است به نیازهای امروز جامعه؛ نیاز به وحدت ملی، همبستگی اجتماعی و بازگشت به ارزش‌های اصیل. ما تلاش داریم تا با ترویج فرهنگ خدمت، معنویت و امید، پیام عشق و همدلی را به گستره خانواده‌ها و به‌ویژه جوانان منتقل کنیم. تجمع حماسی مردمی، که با نوای سرودهای انقلابی و شعارهای رضوی همراه خواهد بود، تجلی‌گاه این همبستگی و اتحاد است.

روشی با تأکید بر نقش کلیدی مردم در تحقق آرمان‌های بزرگ، خاطرنشان کرد: هر گوشه از این ایران سربلند می‌تواند شهر امام رضایی یا همان شهر علوی باشد؛ اگر مردمانش با نیتی پاک، روحیه‌ای خدمت‌گزار و ایمانی راسخ گرد هم آیند. پرچم متبرک رضوی که در بهشهر به اهتزاز درمی‌آید، نمادی از همین پیوند قلبی عمیق و عزم راسخ برای ساختن جامعه‌ای آرمانی است. امید است این رویداد، سرآغازی برای درخششی معنوی در این دیار عاشقان اهل بیت (ع) باشد.