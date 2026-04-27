فهرست «داروهای ممنوعه» حج اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت، حمل، نگهداری و استفاده موادمخدر از هر نوع و به هر میزان در کشور عربستان جرم محسوب شده و مجازات سنگین و حبس های طولانی مدتی را در برخواهد داشت و براساس قوانین عربستان ورود آنها به این کشور ممنوع است.

مرکز پزشکی حج و زیارت به دلیل اهمیت موضوع، فهرست ۱۴ قلم دارو که ورود آنها به عربستان ممنوع بوده اما در بازار دارویی کشور موجود و مصرف می شود را اعلام کرد.

۱- آمپول پتیدین ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم

۲- آمپول مرفین ۱۰ میلی گرم

۳- قرص متادون ۵ و ۲۰ میلی گرم

۴- شربت متادون

۵- قرص هیدرومرفین ۲ میلی گرم

۶- قرص متیل فنیدات هیدرو کلراید

۷- قرص ترامادول ۵۰و ۱۰۰ میلی گرم

۸- آمپول ترامادول ۵۰ میلی گرم

۹- شربت اکسپکتورانت کدئین

۱۰- قرص استامینوفن کدئین

۱۱- آمپول دیازپام ۱۰ میلی گرم

۱۲- قرص دیازپام ۲، ۵ و ۱۰ میلی گرم

۱۳- آمپول بوپرنورفین

۱۴- قرص بوپرنورفین

ضمنا زائرانی که داروهای تخصصی به جهت بیماری مصرف می کنند حتما آن را به اندازه ۴۵ روز به همراه نسخه پزشکی مورد تایید پزشک و به صورت انگلیسی به همراه داشته باشند.

عملیات اعزام زائران حج تمتع از هفتم اردیبهشت ۱۴۰۵، طبق برنامه به مقصد فرودگاه مدینه آغاز شد.