فهرست «داروهای ممنوعه» حج اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت، حمل، نگهداری و استفاده موادمخدر از هر نوع و به هر میزان در کشور عربستان جرم محسوب شده و مجازات سنگین و حبس های طولانی مدتی را در برخواهد داشت و براساس قوانین عربستان ورود آنها به این کشور ممنوع است.
مرکز پزشکی حج و زیارت به دلیل اهمیت موضوع، فهرست ۱۴ قلم دارو که ورود آنها به عربستان ممنوع بوده اما در بازار دارویی کشور موجود و مصرف می شود را اعلام کرد.
۱- آمپول پتیدین ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم
۲- آمپول مرفین ۱۰ میلی گرم
۳- قرص متادون ۵ و ۲۰ میلی گرم
۴- شربت متادون
۵- قرص هیدرومرفین ۲ میلی گرم
۶- قرص متیل فنیدات هیدرو کلراید
۷- قرص ترامادول ۵۰و ۱۰۰ میلی گرم
۸- آمپول ترامادول ۵۰ میلی گرم
۹- شربت اکسپکتورانت کدئین
۱۰- قرص استامینوفن کدئین
۱۱- آمپول دیازپام ۱۰ میلی گرم
۱۲- قرص دیازپام ۲، ۵ و ۱۰ میلی گرم
۱۳- آمپول بوپرنورفین
۱۴- قرص بوپرنورفین
ضمنا زائرانی که داروهای تخصصی به جهت بیماری مصرف می کنند حتما آن را به اندازه ۴۵ روز به همراه نسخه پزشکی مورد تایید پزشک و به صورت انگلیسی به همراه داشته باشند.
عملیات اعزام زائران حج تمتع از هفتم اردیبهشت ۱۴۰۵، طبق برنامه به مقصد فرودگاه مدینه آغاز شد.
