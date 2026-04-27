  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۶

فهرست «داروهای ممنوعه» حج اعلام شد

فهرست آن دسته از داروهای ممنوعه ای که طبق قوانین کشور عربستان، زائران کشورمان در موسم حج نباید به همراه داشته باشند، اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت، حمل، نگهداری و استفاده موادمخدر از هر نوع و به هر میزان در کشور عربستان جرم محسوب شده و مجازات سنگین و حبس های طولانی مدتی را در برخواهد داشت و براساس قوانین عربستان ورود آنها به این کشور ممنوع است.

مرکز پزشکی حج و زیارت به دلیل اهمیت موضوع، فهرست ۱۴ قلم دارو که ورود آنها به عربستان ممنوع بوده اما در بازار دارویی کشور موجود و مصرف می شود را اعلام کرد.

۱- آمپول پتیدین ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم

۲- آمپول مرفین ۱۰ میلی گرم

۳- قرص متادون ۵ و ۲۰ میلی گرم

۴- شربت متادون

۵- قرص هیدرومرفین ۲ میلی گرم

۶- قرص متیل فنیدات هیدرو کلراید

۷- قرص ترامادول ۵۰و ۱۰۰ میلی گرم

۸- آمپول ترامادول ۵۰ میلی گرم

۹- شربت اکسپکتورانت کدئین

۱۰- قرص استامینوفن کدئین

۱۱- آمپول دیازپام ۱۰ میلی گرم

۱۲- قرص دیازپام ۲، ۵ و ۱۰ میلی گرم

۱۳- آمپول بوپرنورفین

۱۴- قرص بوپرنورفین

ضمنا زائرانی که داروهای تخصصی به جهت بیماری مصرف می کنند حتما آن را به اندازه ۴۵ روز به همراه نسخه پزشکی مورد تایید پزشک و به صورت انگلیسی به همراه داشته باشند.

عملیات اعزام زائران حج تمتع از هفتم اردیبهشت ۱۴۰۵، طبق برنامه به مقصد فرودگاه مدینه آغاز شد.

کد مطلب 6812658
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    IR ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      قرص استامینوفن کدئین که دارو نیست ما به عنوان میان وعده مصرف میکنیم.

