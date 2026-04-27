مقاتلی: پروژه های آموزشی دشتی فعال می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح دوشنبه در بازدید از فضاهای آموزشی در حال ساخت سطح شهرستان دشتی به همراه مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر ب، بر ضرورت تسریع در روند اجرای این طرح‌های آموزشی تأکید و عنوان کرد: بر اساس تاکید دولت و استاندار بوشهر تلاش خواهیم کرد در کنار مجموعه نوسازی مدارس استان این روند را با شتاب مناسبی در شهرستان همراه کنیم.

فرماندار دشتی بر لزوم شتاب‌بخشی به پروژه‌های آموزشی تأکید کرد و گفت: پروژه‌هایی که از برنامه زمان‌بندی عقب هستند باید با سرعت بیشتری پیش روند تا در موعد مقرر تکمیل و به بهره‌برداری برسند.

وی همچنین اظهار کرد: بر اساس زمانبندی صورت گرفته چند فضای آموزشی در هفته دولت امسال و بخش دیگری از این پروژه‌ها تا پایان سال به اتمام خواهد رسید و آماده استفاده دانش‌آموزان و فرهنگیان شهرستان می شود.

وی افزود: امسال ۸۵ میلیارد تومان اعتبار به حوزه آموزش شهرستان دشتی اختصاص یافته است که این حمایت مالی کمک شایانی به توسعه زیرساخت‌های آموزشی و رفع نیازهای مدارس خواهد کرد.

فرماندار دشتی نقش آموزش و تقویت زیرساخت‌های آموزشی را در پیشرفت شهرستان اساسی دانست و خاطرنشان کرد: شایسته است تمام ظرفیت‌ها برای تسریع در تکمیل پروژه‌های در دست اجرا به‌کار گرفته شود.

وی با تقدیر از حضور مدیرکل نوسازی مدارس استان بوشهر در بازدید از همه پروژه های آموزشی شهرستان، خواستار بازدید و نظارت مستمر بصورت مشترک جهت رفع مشکلات احتمالی پروژه ها و تلاش جهت شتاب بخشی مناسب به این پروژه ها شد.