دستگیری سوداگر مرگ در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید یوسفی فعال اظهار کرد: در پی دریافت گزارشات مردمی مبنی بر تهیه و توزیع مواد مخدر توسط فردی در سطح شهرستان اردبیل دستگیری سوداگر مرگ در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی کلانتری ۱۴ "شهداء" با انجام تحقیقات میدانی و اقدامات پلیسی، رد پای فردی سابقه دار در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر را شناسایی کردند.

سرهنگ یوسفی فعال افزود: ماموران انتظامی با هماهنگی قضایی در یک عملیات پلیسی، سوداگر مرگ را به همراه ۸۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک در مخفیگاه خود در یکی از محلات اردبیل دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی نمودند.

فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل خاطرنشان کرد: شهروندان هرگونه اطلاعات در مورد فعالیتهای غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر را بلافاصله به فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.