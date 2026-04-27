۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۲۲

دستگیری سوداگر مرگ در اردبیل

اردبیل- فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل از دستگیری یک نفر سوداگر مرگ توسط ماموران کلانتری ۱۴ شهداء این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید یوسفی فعال اظهار کرد: در پی دریافت گزارشات مردمی مبنی بر تهیه و توزیع مواد مخدر توسط فردی در سطح شهرستان اردبیل دستگیری سوداگر مرگ در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی کلانتری ۱۴ "شهداء" با انجام تحقیقات میدانی و اقدامات پلیسی، رد پای فردی سابقه دار در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر را شناسایی کردند.

سرهنگ یوسفی فعال افزود: ماموران انتظامی با هماهنگی قضایی در یک عملیات پلیسی، سوداگر مرگ را به همراه ۸۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک در مخفیگاه خود در یکی از محلات اردبیل دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی نمودند.

فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل خاطرنشان کرد: شهروندان هرگونه اطلاعات در مورد فعالیتهای غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر را بلافاصله به فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.

