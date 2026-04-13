سارقان سیم برق در پارس آبادمغان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز محمودی در تشریح خبر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم برق در شهرستان پارس آباد، بررسی موضوع با هدف دستگیری سارق یا سارقان و کشف سرقتها در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با انجام بررسی های تخصصی رد پای ۲نفر سارق سابقه دار در رابطه با سرقت های به وقوع پیوسته شناسایی ؛ که پس از هماهنگی قضایی سارقین در عملیات پلیسی توسط ماموران آگاهی این شهرستان در بخش اسلام آباد دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان پارس آباد با بیان اینکه سارقین در بازجویی های پلیس به ارتکاب ۳ فقره سرقت اعتراف کردند، ارزش اموال مسروقه را ۱۳ میلیارد ریال دانست و گفت: سارقین پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.