دستگیری ۲ سوداگر مرگ با یک کیلو ۵۰۰گرم مواد مخدر درمشگین شهر

سرهنگ نیکروز سلیمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان موفق شدند در عملیات هوشمندانه و مقتدرانه پلیسی ۲ قاچاقچی مواد مخدر را در روستای پریخان دستگیر کنند.

وی افزود: در این عملیات یک کیلو و۵۰۰گرم مواد مخدر از نوع هروئین کشف و خودروی سواری مورد استفاده سوداگران مرگ توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مشگین شهر با بیان اینکه سوداگران مرگ با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند؛ گفت: تلفن های ۱۱۰ و ۱۳۰ پلیس آماده دریافت گزارش های مردمی در رابطه با فعالیت های مجرمانه قاچاقچیان مواد مخدر است.