۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۴۳

دستگیری سارقان حرفه ای دوچرخه در اردبیل

دستگیری سارقان حرفه ای دوچرخه در اردبیل

اردبیل- فرمانده انتظامی شهرستان مرکز استان از دستگیری سارقان دوچرخه و کشف ۴ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید یوسفی فعال اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت دوچرخه در سطح شهرستان اردبیل، پیگیری و بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی کلانتری ۱۸ "نیایش" با انجام تحقیقات میدانی و اقدامات پلیسی، ۳ نفر سارق را در سطح شهرستان شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی طی چند عملیات پلیسی سارقان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

سرهنگ یوسفی فعال افزود: سارقان در ابتدا منکر هرگونه ارتکاب جرم و اتهامی بودند، اما با روبه رو شدن با شواهد موجود و ارائه مستندات لب به سخن گشوده و به ۴ فقره سرقت دوچرخه به ارزش ۶۰۰ میلیون ریال اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه فعالیت توسط افراد مشکوک مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.

