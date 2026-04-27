به گزارش خبرنگار مهر، امید امیدی شاهآباد در نشست با فرمانداران لرستان با اشاره به مصوبات اقتصادی سفر ریاستجمهوری، بر ضرورت پیگیری مصوبات سفر و تعیین تکلیف واحدهای مشمول تسهیلات تأکید کرد.
کمیسیونهای کارگری فعال شوند
وی در خصوص چالش جذب سرمایهگذار، بر نقش کلیدی فرمانداران در شناسایی زمینهای مناسب با قابلیتهای اقتصادی هر شهرستان تأکید کرد و خواستار ایجاد یک بانک اطلاعاتی از زمینهای مستعد در فرمانداریها شد تا فرایند معرفی زمین به سرمایهگذاران تسهیل گردد.
معاون اقتصادی استانداری لرستان همچنین با اشاره به مصوبات اخیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید مبنی بر ارائه تسهیلات حمایتی به واحدهای اقتصادی خسارتدیده و پیمانکاران و مشاوران خسارتدیده متأثر از جنگ، یادآور شد: تشخیص واحدهای مستحق این تسهیلات مستلزم تأیید شورای تأمین استان و شهرستان و یا ستاد مدیریت بحران است.
امیدی در ادامه خواستار فعالسازی کمیسیونهای کارگری در شهرستانها شد تا از بروز مشکلات کارگری ناشی از جنگ پیشگیری شود.
لزوم تجهیز نانواییها به موتوربرق
وی همچنین بر ضرورت بازنگری در فرایند صدور مجوزها و توجه به تراکم جمعیتی مناطق شهری برای مدیریت بهتر منابع، تأکید کرد.
معاون اقتصادی استانداری لرستان با اشاره به چالشهای تأمین انرژی، خواستار پیگیری جدی برای تجهیز نانواییهای فاقد تجهیزات پشتیبان به موتوربرق و استفاده از سوختهای جایگزین شد.
امیدی، تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۳۰ درصد از نانواییهای استان مجهز به موتوربرق هستند و این موضوع در برخی شهرستانها بسیار پایین است که میتواند در زمان بروز بحران در شبکه برق، منجر به بروز مشکلات جدی شود.
وفور گوشت مرغ در بازار
وی همچنین در این جلسه بر تسهیل فضای کسبوکار، مدیریت بازار و شناسایی واحدهای آسیبدیده از جنگ برای بهرهمندی از مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تأکید کرد و گفت: تسریع در صدور مجوزها، مدیریت هوشمندانه زمین برای جذب سرمایهگذار و تشدید نظارت بر بازار و جلوگیری از تخلفات زنجیرهای در حوزه تولید و عرضه کالا از مهمترین اولویتهای اقتصادی در سطح استان و شهرستانها است.
معاون اقتصادی استانداری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی وضعیت بازار مرغ اشاره کرد و گفت: میزان جوجهریزی در استان لرستان در ماه فروردین به دو میلیون و دو هزار قطعه رسیده است.
امیدی شاهآباد با اشاره بهوفور مرغ گرم در حال حاضر، تأکید کرد: عرضه مرغ منجمد به میزان کافی در شهرستانها هم صورت میگیرد.
وی از فرمانداران خواست از طریق مدیران جهاد شهرستان، برنامه کشتار مرغ را از ۱۰ تا ۲۰ روز قبل تحت کنترل داشته باشند تا از هرگونه بیثباتی در عرضه و قیمت مرغ جلوگیری شود.
نظر شما