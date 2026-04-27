تأکید دولت بر بازسازی تأسیسات گازی و حفظ پایداری شبکه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری در بازدید روز یکشنبه ششم اردیبهشت از این شرکت با قدردانی از مدیران، مهندسان و کارکنان صنعت گاز اعلام کرد از ظرفیت علمی و روحیه بالای نیروهای وزارت نفت آگاه بودیم و اعتماد داشتیم که اجازه نمی‌دهند زندگی مردم با مشکل مواجه شود.

وی افزود دشمن تلاش گسترده‌ای برای آسیب‌رسانی به زیرساخت‌های حیاتی کشور انجام داد تا نارضایتی ایجاد کند، اما کارکنان حوزه نفت و گاز در مدت‌زمان کوتاهی خسارت‌ها را جبران کردند.

عارف با اشاره به همسویی میدان، دولت و مردم تصریح کرد در جریان جنگ تحمیلی سوم مردم پیشتاز هستند و دولت و میدان از آنان پیروی می‌کنند و اتحاد حاکم بر کشور رمز پیروزی ملت ایران است.

سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران نیز در این نشست با اشاره به واگذاری مسئولیت بازسازی و احداث دو پالایشگاه گاز به این شرکت گفت این تصمیم برای نخستین‌بار در تاریخ وزارت نفت اتخاذ شده است و نشان‌دهنده اعتماد به توان مهندسی و عملیاتی مجموعه گاز کشور است.

وی با تشریح ابعاد مدیریت شبکه گاز در شرایط جنگی و اوج مصرف اعلام کرد تأمین گاز بخش خانگی پایدار بوده و بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده با سرعت بالا انجام شده است و برنامه بازگشت بخشی از ظرفیت ازدست‌رفته تا پیش از زمستان با جدیت دنبال می‌شود.

توکلی با قدردانی از حمایت‌های دولت اظهار کرد از شهریور ۱۴۰۳ تاکنون و با وجود سرمای بی‌سابقه، حتی یک مورد قطع گاز در بخش خانگی گزارش نشده است و این موفقیت نتیجه مدیریت یکپارچه از بالادست تا پایین‌دست صنعت نفت و گاز است.

وی افزود در سال ۱۴۰۴ عملکرد شبکه بهبود یافت و تحویل گاز به نیروگاه‌ها افزایش پیدا کرد و از مصرف گسترده گازوئیل جلوگیری شد، به‌طوری که کشور برای نخستین بار با مخازن سوخت مایع پُر وارد زمستان شد.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ذخایر گازوئیل در وضعیت مطلوب قرار دارد و هیچ نیروگاهی با محدودیت سوخت مواجه نشده است.

توکلی با تأکید بر نقش زنجیره منسجم تأمین سوخت بیان کرد مدیریت هماهنگ شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز و شرکت ملی پالایش و پخش موجب تأمین پایدار میعانات گازی، استمرار خوراک پتروشیمی‌ها و جلوگیری از خام‌سوزی شده است.

وی با اشاره به واگذاری مدیریت مصرف سبد سوخت به وزارت کشور و استانداران از سال ۱۴۰۳ این اقدام را گامی مهم برای انسجام ملی دانست و اعلام کرد این رویکرد موجب تقویت مدیریت مصرف در سطح کشور شد.

توکلی در پایان با اشاره به ناترازی موجود در شبکه گاز کشور تصریح کرد برنامه‌ریزی شده است بخش قابل‌توجهی از این ناترازی پیش از آغاز زمستان جبران شود.