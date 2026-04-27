۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۲۹

«حاجی آخوندزاده» سرمربی تیم جودو نوجوانان ایران شد 

طی حکمی از سوی آرش میراسماعیلی، سرمربی جدید تیم جودو نوجوانان ایران انتخاب و معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو، مسعود حاجی آخوندزاده به عنوان سرمربی تیم نوجوانان ایران تا پایان مسابقات جهانی ۲۰۲۶ بوسنی انتخاب شد. حاجی آخوندزاده همزمان هدایت تیم نونهالان را نیز برعهده خواهد داشت.

در حکم رئیس فدراسیون جودو برای مسعود حاجی آخوندزاده آمده است:
«بنا به تجارب، تعهد و سوابق ورزشی ارزشمند شما، به موجب این حکم به عنوان سرمربی تیم نوجوانان پسران فدراسیون جودو منصوب می‌شوید.

امید است در سایه الطاف الهی و با همکاری مسئولان فدراسیون، در پیش‌برد اهداف موفق و موید باشید. توفیق روزافزون شما را از درگاه خداوند متعال خواستارم.»

    • IR ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      بازی با قهرمانان جودو طی 8 سال گذشته .

