کریم زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور پررنگ مردم در کارزارهای نیکوکاری اظهار کرد:در پویش نذر قربانی برای سلامتی امام زمان(عج)، رهبر انقلاب و پیروزی رزمندگان، مردم استان بیش از سه میلیارد تومان مشارکت کرده‌اند؛ مشارکتی که به‌صورت میدانی و الکترونیکی انجام شده است.

وی افزود: تاکنون برای کمک به آسیب‌دیدگان جنگ رمضان نیز بیش از یک میلیارد و ۹۸ میلیون تومان مساعدت مردمی جمع‌آوری شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با تشریح خدمات ارائه‌شده در قالب قرارگاه ایران همدل اعلام کرد : در مجموع بیش از دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض برای حمایت از خانوارهای آسیب‌دیده تأمین شده است.

به گفته وی، از این رقم حدود ۷۸۰ میلیون تومان برای تهیه وسایل ضروری زندگی و چهارصد و شصت و پنج میلیون تومان برای تعمیر لوازم منزل آسیب‌دیدگان هزینه شده است.

زارع اضافه کرد: حدود ۴۹۵ میلیون تومان کمک نقدی مستقیم به خانواده‌های آسیب‌دیده ارائه شده و هم‌زمان بیش از یک میلیارد و ۶۰۸ میلیون تومان برای بازسازی مسکن این افراد جمع‌آوری شده است. بخشی از این مبلغ، حدود چهارصد و هفتاد میلیون تومان، مطابق نیت خیران برای بازسازی و تعمیر منازل مددجویان هزینه شده است.

وی نقش مراکز نیکوکاری را محوری دانست و توضیح داد: ۱۷مرکز نیکوکاری با همکاری دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های مردمی بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای کمک به آسیب‌دیدگان جمع‌آوری کرده‌اند. همچنین نود و یک مرکز با اجرای فعالیت‌های فرهنگی و هنری و هفتاد مرکز نیز با حضور در کنار خانواده‌های مجروحان و شهدای جنگ رمضان نقش‌آفرینی کرده‌اند.

زارع با اشاره به گستردگی فعالیت مراکز نیکوکاری در روزهای پس از بحران گفت: این مراکز نه تنها در جذب منابع مالی فعال بوده‌اند، بلکه با حضور میدانی در کنار خانواده‌های آسیب‌دیده، بخش مهمی از نیازهای فوری آنان را پوشش داده‌اند.

.ی افزود: ۹۱ مرکز در اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی با هدف تقویت روحیه خانواده‌های درگیر جنگ رمضان مشارکت داشته‌اند و ۷۰مرکز نیز با حضور مستمر در کنار خانواده‌های مجروحان و شهدای این جنگ، نقش حمایتی و همراهی خود را به‌طور کامل ایفا کرده‌اند.

به گفته مدیرکل کمیته امداد اصفهان، ساختار مردمی مراکز نیکوکاری باعث شده روند شناسایی نیازها، جمع‌آوری کمک‌ها و تخصیص آن‌ها با سرعت بیشتری انجام شود.

زارع توضیح داد: این مراکز به دلیل ارتباط مستقیم با محلات و معتمدان محلی، دقیق‌ترین اطلاعات را درباره وضعیت خانوارهای آسیب‌دیده در اختیار دارند و همین موضوع کیفیت خدمات‌رسانی را افزایش داده است.

وی همچنین به نقش خیران اصفهان اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از کمک‌ها با نیت‌های مشخص از سوی مردم نیکوکار پرداخت شده است؛ از جمله تأمین هزینه درمان مجروحان، تهیه لوازم ضروری زندگی، بازسازی خانه‌ها و حمایت معیشتی از خانواده‌های بی‌سرپرست یا دچار آسیب جدی در جنگ رمضان.

زارع تأکید کرد: روند کمک‌رسانی همچنان ادامه دارد و کمیته امداد استان اصفهان علاوه بر جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیرنقدی، برنامه‌ریزی لازم برای اجرای طرح‌های حمایتی بلندمدت را نیز در دستور کار قرار داده است.

وی از مردم خواست تا همچون گذشته، همراهی خود را در پویش‌های جاری و آینده ادامه دهند تا روند بازسازی و رسیدگی به خانواده‌های آسیب‌دیده با سرعت بیشتری انجام شود.