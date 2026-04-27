به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، سید جواد حسینی در دیدار با مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران که علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و مصطفی سوادکوهی معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران نیز حضور داشتند، با اشاره به رویکرد تحولی مدیریت استان، اظهار کرد: استاندار مازندران سبک جدید و ویژهای از مدیریت استانداری در کشور به نمایش گذاشتهاند که مبتنی بر پیگیری قاطع، میدانی و سریع پروژههاست و این رویکرد، آثار ملموسی در حوزههای عمرانی و اجتماعی برجای گذاشته است.
وی با بیان اینکه مازندران در حوزه مشارکتهای اجتماعی پیشتاز کشور است، افزود: بیش از ۱۲۵ پایگاه سلامت اجتماعی در سطح استان فعال است که بالغ بر ۵۷ هزار نفر بهصورت داوطلبانه در آنها ارائه خدمت میکنند و از این حیث، مازندران رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است؛ این ظرفیت ارزشمند مردمی، پشتوانهای مهم برای کاهش آسیبهای اجتماعی محسوب میشود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین به اقدام شاخص استان در تهیه اطلس اجتماعی اشاره کرد و گفت: احصای دقیق دلایل بروز آسیبهای اجتماعی و برنامهریزی مبتنی بر داده، از اقدامات راهبردی استانداری مازندران است که میتواند الگوی سایر استانها قرار گیرد. تدوین اطلس اجتماعی، امکان هدفگذاری دقیق برای پیشگیری و کاهش آسیبها را فراهم میکند.
حسینی با اشاره به حمایتهای اعتباری صورتگرفته افزود: با پیگیریهای مستمر مدیریت استان، رشد قابل توجهی در اعتبارات بهزیستی مازندران رقم خورده که نتیجه آن ایجاد بیش از دو هزار فرصت شغلی برای جامعه هدف بوده است؛ اقدامی که نقش مهمی در توانمندسازی مددجویان و تحقق عدالت اجتماعی دارد.
وی در پایان با تأکید بر تداوم همکاریهای مشترک میان سازمان بهزیستی و استانداری مازندران تصریح کرد: همافزایی میان دولت و ظرفیتهای مردمی در استان، مسیر توسعه متوازن اجتماعی را هموار کرده و این روند باید با قوت ادامه یابد.
نهضت تأمین مسکن برای مددجویان بهزیستی
همچنین مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران با تبیین رویکرد مدیریت استان در حوزه اجتماعی، اظهار کرد: نگاه ما به توسعه استان، نگاهی همهجانبه است و بر همین اساس، تقویت «بُعد اجتماعی» در استانداری به عنوان یک اولویت ویژه در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به جایگاه ممتاز مازندران در حوزه مشارکتهای داوطلبانه، افزود: در حال حاضر ۱۲۵ پایگاه سلامت در سطح استان فعال است که بیش از ۵۷ هزار نفر بهصورت داوطلبانه در آنها خدمترسانی میکنند. این در حالی است که مجموع داوطلبان کل کشور ۳۶۰ هزار نفر است و مازندران با این آمار، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.
استاندار مازندران تصریح کرد: شبکه داوطلبان استان شامل طیف گستردهای از پزشکان و پرستاران است و بهطور اختصاصی بیش از ۵ هزار نفر در حوزه مقابله با آسیبهای اجتماعی بهصورت جهادی با ما همکاری میکنند که این یک سرمایه اجتماعی بیبدیل برای استان است.
مقام عالی دولت در مازندران در ادامه به نهضت تأمین مسکن برای مددجویان اشاره کرد و گفت: شناسایی بیش از ۷۰۰ خانوار دارای دو معلول به بالا انجام شده و این موضوع کاملاً قابل حل است. برنامهریزی ما برای تأمین ۸۵۰ واحد مسکونی ویژه معلولان و مددجویان نهایی شده است که برای هر واحد تسهیلات و وامهای ویژه در نظر گرفته شده و هدفگذاری ما اعطای این تسهیلات به ۱۰۰۰ مورد از جامعه هدف است.
وی با تأکید بر لزوم ارتقای خدمات حمایتی در مبادی ورودی استان، خاطرنشان کرد: با توجه به حجم بالای مسافران، تقویت لجستیکی اورژانس اجتماعی ضرورت دارد؛ لذا استقرار خودروهای اورژانس اجتماعی در ورودیهای استان و بهرهگیری از خدمات همجوار در دستور کار است. همچنین پیگیریهای جدی برای احداث و راهاندازی مدرسه ویژه دانشآموزان اوتیسم در حال انجام است تا یکی از مطالبات مهم خانوادههای این عزیزان پاسخ داده شود.
استاندار مازندران در پایان با اشاره به تحقق اشتغالزایی در این حوزه گفت: با پیگیریهای صورتگرفته و رشد قابل توجه اعتبارات بهزیستی استان، توانستهایم بیش از ۲ هزار فرصت شغلی برای مددجویان ایجاد کنیم که این روند با قدرت ادامه خواهد داشت.
استاندار مازندران با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان در حوزه رفاه اجتماعی، بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت ارائه خدمات بهزیستی در مازندران نیازمند حمایت مستمر است. وی اعلام کرد که سازمان بهزیستی آمادگی دارد برنامههای جدیدی در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، توسعه مراکز توانبخشی و حمایت از خانوادههای دارای معلول را در مازندران اجرا کند.
یونسی با قدردانی از اقدامات سازمان بهزیستی، بر اهمیت خدمات اجتماعی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان استان تأکید کرد. وی گفت دستگاههای اجرایی استان موظفاند همکاری کامل با مجموعه بهزیستی داشته باشند تا خدمات موردنیاز جامعه هدف بدون وقفه و با کیفیت مطلوب ارائه شود.
در پایان این دیدار، مقرر شد کارگروه مشترکی تشکیل شود تا روند اجرای برنامههای حمایتی و توانبخشی در استان با سرعت و هماهنگی بیشتری دنبال شود.
