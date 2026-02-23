طرح «همیاران مهر» در مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فریبا بریمانی بعدازظهر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اعلام فراخوان عمومی برای مشارکت در طرح «همیاران مهر» اظهار کرد: فعالیت‌های داوطلبانه از ابتدای تأسیس سازمان بهزیستی، همواره یکی از ارکان اصلی خدمت‌رسانی به مددجویان بوده و حضور نیروهای متعهد مردمی نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات اجتماعی ایفا کرده است.

وی با بیان اینکه داوطلبان بدون هیچ‌گونه چشمداشت مالی و صرفاً با انگیزه‌های انسانی در کنار بهزیستی فعالیت می‌کنند، افزود: مشارکت مردمی پشتوانه‌ای ارزشمند برای توسعه خدمات حمایتی، تخصصی و اجتماعی محسوب می‌شود و می‌تواند به تحقق هرچه بهتر مأموریت‌های سازمان کمک کند.

مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به تقارن اجرای این طرح با ماه رمضان تصریح کرد: این ماه فرصتی مغتنم برای ترویج فرهنگ همدلی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تقویت روحیه خدمت به همنوع است و «همیاران مهر» با همین رویکرد طراحی و اجرا شده است.

وی توسعه مشارکت خانواده‌ها در فعالیت‌های اجتماعی، انتقال تجربه داوطلبان پیشکسوت به نسل جدید، تقویت ارتباط میان بهزیستی و جامعه و گسترش شبکه خدمت‌رسانی داوطلبانه را از مهم‌ترین اهداف این طرح عنوان کرد.

به گفته این مسئول، ثبت‌نام علاقه‌مندان در ۱۳ محور تخصصی از جمله توسعه اجتماعی، پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، سلامت و بهداشت، آموزش و امور تحصیلی، اشتغال و کارآفرینی، برنامه‌های فرهنگی و مذهبی، فعالیت‌های ورزشی، حوزه رسانه و فضای مجازی، مناسب‌سازی مسکن، خدمات فنی و مهارتی، ایاب و ذهاب و مراقبت از مددجویان انجام می‌شود.

مدیرکل بهزیستی مازندران خاطرنشان کرد: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی اعلام‌شده از سوی بهزیستی، نسبت به ثبت‌نام اقدام کرده و در قالب طرح «همیاران مهر» در خدمت‌رسانی به جامعه هدف مشارکت کنند.

وی ابراز امیدواری کرد با همراهی مردم استان، این طرح گامی مؤثر در تقویت سرمایه اجتماعی، گسترش فرهنگ نوع‌دوستی و ارتقای سطح خدمات به مددجویان باشد.