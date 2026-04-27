به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده، ظهر امروز دوشنبه در سومین جلسه ستاد اربعین استان گفت: همه دستگاه‌ها پای کار هستند و اربعین امسال با حضور پرشور و پرشمار مردم انقلابی و استکبارستیز ایران، پرشورتر از هر سال دیگری برگزار خواهد شد.

استاندار خوزستان با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جهان افزود: امروز نه ایران ایران ۶۰ روز پیش است، نه آمریکا آمریکای ۷۰ روز پیش و نه رژیم صهیونیستی آن رژیمی است که دو ماه قبل ادعاهایی داشت. معادلات جهانی و ترتیبات امنیتی منطقه تغییر کرد و جهانیان در برابر ایران و ایرانی سر تعظیم فرود می‌آورند.

موالی‌زاده با بیان اینکه این تحولات ریشه در خون شهدا و دست عنایت امام زمان(عج) دارد، تصریح کرد: راهپیمایی اربعین نیز عادی نیست؛ از آن مرحله که شیعیان مجبور بودند از میان نخلستان‌ها با پای خونین به زیارت بروند، رسیدیم به این مرحله که اربعین به بزرگترین راهپیمایی تاریخ تبدیل شده است و این یعنی عظمت اهل بیت(ع)، عظمت تشیع و عظمت مکتب حیات‌بخش شیعه.

وی ضمن قدردانی از تمام دستگاه‌های اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی، سپاه، بسیج، ارتش، فراجا، راهداری، راه و شهرسازی، امداد و نجات، دانشگاه‌های علوم پزشکی، منطقه آزاد، پالایشگاه آبادان، فرمانداری‌ها و ستاد عتبات، تأکید کرد: سال گذشته خوزستان به عنوان استان برتر شناخته شد و امسال این مسیر را با همان قوت ادامه خواهیم داد.

استاندار خوزستان با تشکر از صدا و سیمای مرکز استان و آبادان و همچنین ائمه محترم جمعه و جماعات، خاطرنشان کرد: تمام تمهیدات لازم برای برگزاری شایسته این مراسم میلیونی اندیشیده شده و آمادگی کامل وجود دارد تا اربعین امسال به کوری چشم دشمنان، باشکوه‌تر از هر زمان دیگری برگزار شود.

موالی‌زاده در پایان با اشاره به افزایش همکاری‌های بین‌بخشی در بین دستگاه‌های دست‌اندرکار، ابراز امیدواری کرد که با همکاری همه مجموعه‌ها شاهد برگزاری یک راهپیمایی با شکوه در مسیر پیاده‌روی اربعین حسینی باشیم.