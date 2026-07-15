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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۳۶

انتظار می‌رود جمعیت پرشمارتری در اربعین امسال شکل گیرد

انتظار می‌رود جمعیت پرشمارتری در اربعین امسال شکل گیرد

شلمچه - استاندار خوزستان گفت: انتظار می‌رود در پیوند با تشییع رهبر شهید و ایستادگی‌های مردم مقابل استکبار، جمعیت پرشمارتر و حماسی‌تری در راهپیمایی اربعین حسینی امسال شکل گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز چهارشنبه در جریان بازدید دبیر ستاد مرکزی اربعین کشور از نقاط مختلف مرز شلمچه اظهار کرد: با توجه به شرایطی که پس از تشییع رهبر شهید ایجاد شد، انتظار می‌رود در پیوند با آن تشییع و مقاومت و همچنین ایستادگی‌های مردم و نیروهای مسلح در قبال زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی و حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، جمعیت پرشمارتر، پرشورتر و حماسی‌تری در راهپیمایی اربعین شکل گیرد.

وی با بیان اینکه تدابیر لازم در این خصوص اندیشیده شده است، ادامه داد: امیدواریم یک پایانه مناسب در ایام راهپیمایی اربعین به صورت فعال و پویا، با نظم، ترتیب و دقت خاصی داشته باشیم.

استاندار خوزستان افزود: در تلاش هستیم در طول مسیر شرایط مهیا شود که در این خصوص امروز جلسات با فرمانداران شهرستان‌های مختلف داشتیم و تمهیدات لازم صورت می‌گیرد تا راهپیمایی اربعین با شکوه، حماسی، ولایی و انقلابی را متکی بر آموزه‌های امام حسین (ع) داشته باشیم.

موالی‌زاده به تدابیر اندیشیده شده برای سیستم‌های سرمایشی اشاره و تصریح کرد: برخی سیستم‌ها آسیب دیده که دنبال آن هستیم اتاق‌های سرد مجدد احیا شود و در این خصوص مشکل خاصی وجود نداشته باشد.

کد مطلب 6889223

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