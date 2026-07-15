به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده عصر امروز چهارشنبه در جریان بازدید دبیر ستاد مرکزی اربعین کشور از نقاط مختلف مرز شلمچه اظهار کرد: با توجه به شرایطی که پس از تشییع رهبر شهید ایجاد شد، انتظار میرود در پیوند با آن تشییع و مقاومت و همچنین ایستادگیهای مردم و نیروهای مسلح در قبال زیادهخواهیهای استکبار جهانی و حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، جمعیت پرشمارتر، پرشورتر و حماسیتری در راهپیمایی اربعین شکل گیرد.
وی با بیان اینکه تدابیر لازم در این خصوص اندیشیده شده است، ادامه داد: امیدواریم یک پایانه مناسب در ایام راهپیمایی اربعین به صورت فعال و پویا، با نظم، ترتیب و دقت خاصی داشته باشیم.
استاندار خوزستان افزود: در تلاش هستیم در طول مسیر شرایط مهیا شود که در این خصوص امروز جلسات با فرمانداران شهرستانهای مختلف داشتیم و تمهیدات لازم صورت میگیرد تا راهپیمایی اربعین با شکوه، حماسی، ولایی و انقلابی را متکی بر آموزههای امام حسین (ع) داشته باشیم.
موالیزاده به تدابیر اندیشیده شده برای سیستمهای سرمایشی اشاره و تصریح کرد: برخی سیستمها آسیب دیده که دنبال آن هستیم اتاقهای سرد مجدد احیا شود و در این خصوص مشکل خاصی وجود نداشته باشد.
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