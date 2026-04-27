به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی در نشست صمیمی با اعضای فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی که با حضور جمعی از معاونان ستادی در وزارت آموزش‌وپرورش برگزار شد، ضمن قدردانی از همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گفت: کشور در شرایط حساسی قرار دارد و در این مسیر، حمایت مجلس شورای اسلامی و همراهی مدیران آموزش‌وپرورش نقش مؤثری در پیشبرد امور داشته است.

وی اظهار کرد: در جریان جنگ اخیر، ۶۷ فرهنگی و ۲۷۹ دانش آموز به شهادت رسیدند و در مجموع ۳۴۶ فرهنگی و دانش‌آموز شهید شدند و بیش از ۲۰۰ نفر نیز مجروح شدند.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به خسارات وارده به زیرساخت‌های آموزشی کشور، گفت: حدود ۱۲۰۰ فضای آموزشی آسیب دید که شامل هزار واحد آموزشی و بیش از ۱۰۰ واحد اداری و اردوگاهی بود همچنین ۲۰ مدرسه به‌طور کامل تخریب شدند که عمدتاً در استان‌های تهران، مرکزی و هرمزگان قرار داشتند.

کاظمی افزود: با ورود خیرین مدرسه‌ساز، بازسازی مدارس آسیب‌دیده آغاز شده و ۲۰ مدرسه‌ای که به‌طور کامل تخریب شده‌اند، تا آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶ با تجهیزات کامل و الگوهای نوین آموزشی به بهره‌برداری خواهند رسید.

استمرار آموزش در شرایط جنگی

وی با بیان این‌که نقشه استمرار آموزش در شرایط بحران از قبل به استان‌ها ابلاغ شده بود، تصریح کرد: به محض آغاز جنگ، دستور تعطیلی مدارس صادر شد و پس از آن آموزش در سه بخش استمرار یافت.

وزیر آموزش‌وپرورش ادامه داد: نخستین سیاست ما استمرار باکیفیت آموزش بود که از طریق شبکه شاد، مدرسه تلویزیونی و آموزش‌های آفلاین از طریق بسته‌های آموزشی دنبال شد. آموزش آفلاین بیشتر برای دانش‌آموزان عشایری و مناطق خاص در نظر گرفته شد تا هیچ دانش‌آموزی از آموزش محروم نماند.

وی تأکید کرد: درباره آموزش حضوری نیز تصمیمات بر اساس سیاست‌های ملی و شرایط کشور اتخاذ خواهد شد و در این باره امنیت و سلامتی دانش آموزان و معلمان یش از هر مسأله ای برای ها حائز اهمیت است.

پرداخت مطالبات فرهنگیان در سخت‌ترین سال مالی

کاظمی با اشاره به وضعیت مالی آموزش‌وپرورش، گفت: در سخت‌ترین سال مالی دولت، آموزش و پرورش سال مالی بسیار خوبی را سپری کرد، به‌طوری که بخش عمده مطالبات فرهنگیان در سال گذشته پرداخت شد و حدود ۶۰ همت در قالب دو مرحله پاداش بازنشستگان عزیز به فرهنگیان اختصاص یافت.

وی افزود: احکام رتبه‌بندی ۲۰۰هزار معلم صادر و معوقات ۶ ماهه آن پرداخت شد؛ همچنین در پایان سال توانستیم بیش از ۲.۶ همت رفاهی برای فرهنگیان پرداخت کنیم.

وزیر آموزش‌وپرورش تصریح کرد: همه پرداخت‌های جاری انجام شده و آموزش‌وپرورش در حال حاضر بدهی معوقی ندارد، جز مطالبات مربوط به رتبه‌بندی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ که در صورت فراهم شدن شرایط، پرداخت خواهد شد.

وی با اشاره به حوزه سیاست‌گذاری آموزشی، گفت: برای برگزاری امتحانات به‌ویژه امتحانات نهایی، تصمیمات لازم اتخاذ و ابلاغ شد.

کاظمی افزود: آزمون دانشگاه فرهنگیان با کنکور سراسری تجمیع شد و فرآیند مصاحبه داوطلبان پس از برگزاری کنکور انجام خواهد شد.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به برنامه‌های منابع انسانی، اظهار کرد: سال گذشته نزدیک به ۲۰ هزار مجوز جذب خدمتگزار دریافت شد؛ در حالی که طی بیش از یک دهه جذب در این بخش متوقف مانده بود. برنامه‌ریزی برای جذب‌های جدید نیز در دستور کار قرار دارد.

کاظمی از کاهش تنوع مدارس به‌عنوان یکی از برنامه‌های جدی وزارت آموزش‌وپرورش نام برد.

وزیر آموزش‌وپرورش جامعه معلمان را بزرگ‌ترین سرمایه کشور عنوان کرد و گفت: معلمان همواره نقش مهمی در حفظ ثبات اجتماعی، آرامش کشور و تربیت نسل آینده داشته‌اند.

وی افزود: امروز همه ظرفیت‌های اجتماعی کشور در خدمت تربیت قرار دارد و معلمان و دانش‌آموزان در این عرصه حضوری فعال و اثرگذار دارند.