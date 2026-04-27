۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۲۰

انجام نظارت بالینی گروه‌های درسی به‌صورت مستمر در کلاس‌های مجازی

معاون آموزش متوسطه، با بیان اینکه نظارت بالینی گروه‌های درسی آموزشی به‌صورت مستمر در کلاس‌های فضای مجازی و شبکه آموزشی دانش‌آموزان (شاد) انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، مصطفی آذرکیش افزود: گروه‌های آموزشی در سراسر کشور محتواهای آنلاین و آفلاین مورد نیاز را درس به درس برای تمام دوره متوسطه آماده و در اختیار معلمان قرار داده‌اند، معلمان نیز به‌طور بی‌وقفه نسبت به تولید و ارائه محتوا در قالب سه روش ذکر شده اقدام کرده‌اند.

وی ادامه داد: همزمان شاهد همدلی و اتحاد میان مردم و مسئولان هستیم. آموزش، بهداشت و امنیت در کنار هم پیگیری می‌شوند و خوشحالیم که جامعه معلمان و مدیران در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در استمرار خدمات آموزشی و تربیتی، حضوری پررنگ دارند.

وی با بیان اینکه در همه نظام‌های آموزشی دنیا در شرایط اضطراری مانند؛ تعطیلی‌ها، بحران‌ها، بیماری‌های فراگیر مثل کرونا، ناترازی انرژی، شرایط امنیتی و جنگی، سیل و زلزله، روش‌های جایگزین پیش‌بینی می‌شود، گفت: مصوبات شورای عالی آموزش‌وپرورش نیز تکلیف استمرار خدمات آموزشی و روش‌های جبران آموزش از دست‌رفته را مشخص کرده است، در آیین‌نامه اجرایی مدارس نیز ماده ۸۷ بر برنامه‌ریزی شورای مدرسه تاکید دارد.

آذرکیش تأکید کرد: در وزارت آموزش‌وپرورش برای استمرار خدمات آموزشی در سه وضعیت «سفید»، «زرد» و «قرمز» سناریوهای لازم را پیش‌بینی کرده‌ایم؛ از شرایط عادی تا شرایط نیمه‌بحرانی و شرایط خاص که این برنامه‌ریزی با هماهنگی مدیران کل استان‌ها، روسای آموزش مناطق و مدیران مدارس کشور انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: جشنواره معلمان نمونه نیز پابرجا است و توسط مرکز نیروی انسانی و امور اداری پیگیری می‌شود، شورای مدرسه باید برنامه‌ریزی و تدابیر لازم برای مواجهه با تعطیلی اضطراری مدرسه و به‌ کارگیری روش‌های جایگزین از قبیل (آموزش‌های الکترونیکی، درس‌نامه‌های آموزشی و…) یا تشکیل کلاس‌های حضوری برای جبران آموزش دانش‌آموزان را داشته باشد.

