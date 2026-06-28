به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی در جلسه شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: با توجه به اینکه کنکور در روزهای ۲۹ و ۳۰ مرداد برگزار میشود، ناگزیر باید امتحانات پیش از آن به پایان برسد. برنامهریزی به گونهای انجام شده که امتحانات قبل از اربعین خاتمه یابد تا داوطلبان فرصت کافی برای آمادگی کنکور داشته باشند. این امتحانات نیز صرفاً برای دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم برگزار میشود.
وی به حواشی آزمون مدارس سمپاد هم اشاره کرد و گفت: آزمونهای سمپاد در بیش از سه هزار و ۳۰۰ حوزه برگزار شد و اگر هم تخلفی در یک یا چند حوزه رخ داده باشد، نمیتوان آن را به کل نظام آموزشی تعمیم داد.
وی تابستان را مهمترین مقطع آمادهسازی برای آغاز سال تحصیلی دانست و گفت: بیش از ۷۸۰ برنامه باید تا آغاز مهرماه به نقطه اجرا برسد و مدیران کل باید به صورت روزانه روند اجرای این برنامهها را رصد کنند.
وزیر آموزشوپرورش ساماندهی نیروی انسانی، توزیع کتابهای درسی، ثبتنام دانشآموزان، جبران افت تحصیلی، توسعه پیشدبستانی، برگزاری کلاسهای اوقات فراغت و برنامههای کیفیتبخشی را از مهمترین مأموریتهای تابستانی آموزشوپرورش برشمرد.
کاظمی با اشاره به اینکه امسال استخدام جدیدی برای آغاز سال تحصیلی انجام نخواهد شد، گفت: تنها فارغالتحصیلان دانشگاه فرهنگیان وارد مدارس خواهند شد و همه دانشجویان سال آخر باید بدون استثنا تا آغاز سال تحصیلی فارغالتحصیل شوند.
وی از نحوه مدیریت نقلوانتقالات فرهنگیان قدردانی کرد و افزود: اولویت اصلی آموزشوپرورش تأمین معلم برای کلاسهای درس است و نباید انتقال نیروها موجب ایجاد کمبود معلم در مبدأ یا مازاد نیرو در مقصد شود. مدیران مناطق و استانها در این زمینه مسئولیت مستقیم دارند.
وزیر آموزشوپرورش توسعه پوشش دوره پیشدبستانی را یکی از مهمترین شاخصهای عملکرد مدیران کل دانست و خواستار برگزاری جلسات مستمر با رؤسای ادارات آموزشوپرورش برای بررسی وضعیت این شاخص شد.
وی از تصویب ماده واحده تبدیل انجمن اولیا و مربیان به «سازمان مربیان» به عنوان یکی از مهمترین تحولات ساختاری آموزشوپرورش یاد کرد و گفت: این سازمان به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، اختیارات گستردهای در حوزههای مالی، منابع انسانی و برنامهریزی خواهد داشت و ظرفیتهای جدیدی را برای مشارکت خانوادهها در تعلیم و تربیت ایجاد میکند.
کاظمی از تقویت زیرساختهای شبکه شاد نیز خبر داد و اظهار کرد: با دستور رئیسجمهور، ۱۰۰ سرور جدید به شبکه شاد افزوده شد. همچنین ظرفیت کلاسهای مجازی از نمایش همزمان ۲۵ تصویر به ۳۲ تصویر افزایش یافت.
وزیر آموزشوپرورش همچنین از آغاز کلاسهای جبرانی برای جبران افت تحصیلی دانشآموزان خبر داد و گفت: این کلاسها با هدف جبران آثار ناشی از شرایط آموزشی سال گذشته، استرسها و آموزشهای غیرحضوری برگزار میشود و میزان مشارکت استانها در اجرای این برنامه به طور مستمر ارزیابی خواهد شد.
وی درباره نیروهای حقالتدریس نیز گفت: برای استمرار فعالیت این نیروها در تابستان حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. این نیروها در کلاسهای جبرانی، طرح حامی و برنامههای اوقات فراغت به کار گرفته میشوند تا ضمن استمرار فعالیت آموزشی، حقوق تابستانی آنان نیز برقرار باشد. همچنین روند تبدیل وضعیت این نیروها از طریق مراجع ذیربط با جدیت دنبال میشود.
کاظمی از برگزاری اجلاس رؤسای آموزشوپرورش کشور در روزهای ۲۶ و ۲۷ مرداد، پیش از برگزاری کنکور، به صورت ترکیبی حضوری و مجازی خبر داد و گفت: عملکرد استانها در شاخصهای مختلف ارزیابی شده و امسال نیز با جدیت بیشتری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی از مدیران کل آموزش و پرورش استان ها خواست به صورت مستمر شاخصهایی همچون ثبتنام دانشآموزان، توزیع کتابهای درسی، ساماندهی نیروی انسانی، توسعه پیشدبستانی و سایر برنامههای آغاز سال تحصیلی را رصد و مدیریت کنند.
وزیر آموزش و پرورش همچنین بر ضرورت آمادگی کامل وزارتخانه برای برگزاری مراسم تشییع «رهبر شهید» تأکید کرد و گفت: از روز شنبه برنامههای این مراسم آغاز میشود و استانهای تهران، قم، خراسان رضوی و سمنان به طور مستقیم درگیر اجرای آن خواهند بود و شهرهای مسیر نیز در میزبانی از زائران مشارکت خواهند داشت.
وی با بیان اینکه این مراسم صرفاً یک تشییع نیست، بلکه وداعی بزرگ با یک رهبر و نمادی از وفاداری ملت ایران و اقتدار نظام جمهوری اسلامی است، افزود: همه دستگاهها و نهادها باید با حداکثر توان در برگزاری این مراسم همکاری کنند. در وزارت آموزشوپرورش نیز ستاد ویژهای تشکیل شده و هماهنگیهای لازم با استانهای درگیر انجام شده است و نشست ویدئوکنفرانسی با مدیران کل این استانها نیز برگزار خواهد شد.
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