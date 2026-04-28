ادعای بلاوجه وزرای خارجه اتحادیه عرب درباره پرداخت غرامت از سوی ایران

کمال رئوف، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرنگار مهر، به بررسی ادعای وزرای خارجه اتحادیه عرب درباره مطالبه غرامت از ایران پرداخت و آن را بی‌وجه خواند.

وی توضیح داد: اقدامات ایران در پاسخ به تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تمامیت ارضی کشور، از جمله هدف قرار دادن پایگاه‌ها و امکانات نظامی مستقر در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و اردن، بر اساس حق ذاتی دفاع مشروع بوده و مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد انجام شده است.

رئوف افزود: کشورهای عربی به دلیل عدم رعایت اصل بی‌طرفی و در اختیار گذاشتن خاک و حریم هوایی خود برای تجاوز به ایران، مسئول هرگونه خسارت وارده بر کشور هستند و باید کلیه خسارات مادی و معنوی ایران را جبران کنند. وی این اصل را مبتنی بر کنوانسیون‌های ۱۹۰۷ لاهه، به ویژه کنوانسیون پنجم و هشتم، دانست.

این حقوقدان همچنین بر حاکمیت بلامنازع ایران بر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک تاکید کرد و گفت: اقدامات ایران در این جزایر و اعمال تدابیر امنیتی در تنگه هرمز کاملاً در راستای حفظ امنیت ملی و تضمین عبور ایمن کشتی‌ها انجام شده است.

رئوف در پایان خاطرنشان کرد: ادعای غرامت کشورهای عربی در سازمان ملل، تلاشی برای فرار رو به جلو از مسئولیت خود در بحران‌های منطقه‌ای و حملات علیه ایران است.