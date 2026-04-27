عیادت معاون رئیس جمهور از جانباز لانچر «حسین محمدی»

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد موسوی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن عیادت از جانباز لانچر «حسین محمدی»، گفت: ما همواره ما به شما افتخار می‌کنیم و از شما درس ایستادگی و مقاومت می‌آموزیم و امیدواریم ادامه دهنده راه شما باشیم.

در این دیدار که چند تن از جانبازان دفاع مقدس نیز حضور داشتند، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن قدردانی از حضور این عزیزان، گفت: عیادت شما که در هشت سال دفاع مقدس از جان شیرین خود برای دفاع از کشور گذشتید، از این جانباز عزیز، موجب دلگرمی و الگوبرداری ایشان خواهد بود.

در این دیدار، خانواده این جانباز نیز حضور داشتند و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، از صبر و استقامت آنها تقدیر کرد.

توکلی رئیس بیمارستان ساسان نیز در این دیدار با اشاره به راه‌اندازی مرکز جامع پیگیری امور درمانی مجروحان جنگ رمضان در بیمارستان ساسان، گفت: «جانباز لانچر، حسین محمدی» در کرمانشاه دچار جراحات وسیع در دو دست و دو پا شده و البته خدمات اولیه را در بیمارستان مربوطه دریافت کرده بود و برای جراحی تکمیلی به این مرکز معرفی و خیلی زود بستری شد و در همان روز تحت عمل جراحی قرار گرفت که در حال حاضر خوشبختانه حال عمومی کاملاً رضایت بخشی دارد و اقدامات لازم برای بهبودی ایشان انجام خواهد شد.

گفتنی است؛ جانباز حسین محمدی، جوان 22 ساله اهل کرمانشاه و از نیروهای هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که در جنگ 12 روزه و در جریان حملات آمریکایی صهیونی به مقر لانچرهای پرتاب موشک، دست‌ها و پاهای خود را از دست داد.