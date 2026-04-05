به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا توکلی، رئیس بیمارستان ساسان گفت: در راستای رهنمودهای ریاست عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران مبنی بر تامین نیازهای درمانی ایثارگران معزز، بیمارستان ساسان در طول جنگ تحمیلی رمضان به تداوم خدمات معمول و همچنین پذیرش مجروحین اقدام کرده و همچنین اخیرا مطابق نظر رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران بخش ویژه مصدومین و مجروحین جنگ تحمیلی با همکاری و همراهی پزشکان جهادی، متعهد و متخصص را راه اندازی کرده است.

توکلی با اشاره به توصیه های معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران مبنی بر تامین به موقع نیازهای درمانی آحاد جامعه خصوصاً ایثارگران معزز در بیمارستان ساسان، گفت: در طول جنگ تحمیلی رمضان هم راستا با نظام سلامت کشور، بیمارستان ساسان نسبت به تداوم خدمات و همچنین پذیرش مجروحین اقدام کرده است.

وی افزود: بخش ویژه مصدومین و مجروحین جنگ رمضان با همکاری و همراهی پزشکان جهادی، متعهد، متخصص و فوق تخصص همکار با بیمارستان در رشته‌های مختلف جراحی و با پرسنل مجرب راه‌اندازی شده است تا بتواند مطابق سیاست‌های اعلامی، نسبت به پذیرش مجروحین و مصدومین بستری در سایر بیمارستانها که اقدامات اولیه برای آنها انجام شده ولی نیاز به جراحی‌های تخصصی، فوق تخصصی و تکمیلی دارند، اقدام کند.

رئیس بیمارستان ساسان گفت: لازم به یادآوری است که این مرکز علاوه بر ارائه خدمات شبانه‌روزی بستری و سرپایی در تمام طول تعطیلات، در حال حاضر درمانگاه‌های تخصصی و فوق تخصصی و بخشهای تشخیصی از جمله آزمایشگاه و تصویربرداری و فیزیوتراپی و ...با تمام ظرفیت دائر و همچون گذشته به آحاد جامعه خدمات ارائه می‌کند.