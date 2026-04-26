به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا توکلی رئیس بیمارستان ساسان اظهار کرد: به دنبال پیش‌بینی تیم فوق تخصصی این بیمارستان، جهت درمان مجروحین دفاع مقدس سوم در قالب بخش ویژه مجروحان مربوطه و براساس تجارب حاصله و در راستای راهنمایی‌های معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، بیمارستان ساسان اقدام به تاسیس واحد اجرائی جهت هماهنگی‌های داخل بیمارستانی و تسریع و تسهیل امور، با هدف پیگیری نیازهای درمانی مجروحان در سطح کشور کرده است.

وی افزود: بخش ستادی این مرکز که وظیفه شناسائی موارد و هماهنگی با استان‌ها را به عهده دارد، اداره کل درمان و توانبخشی معاونت بهداشت و درمان بوده و با فرآیندی تعریف شده و مشخص، مجروحان نیازمند به خدمات تخصصی و فوق تخصصی با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان‌ها در سطح کشور شناسایی و به این مرکز ارجاع داده می‌شوند.

توکلی ادامه داد: از بین مجروحان معرفی شده نام «جانباز لانچر، حسین محمدی» نیز به چشم می‌خورد که در کرمانشاه دچار جراحات وسیع در دو دست و دو پا شده و البته خدمات اولیه را در بیمارستان مربوطه دریافت کرده بود و برای جراحی تکمیلی به این مرکز معرفی و خیلی زود بستری شد و در همان روز تحت عمل جراحی قرار گرفت که در حال حاضر خوشبختانه حال عمومی کاملاً رضایت بخشی دارد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: بیمارستان ساسان، به خصوص مرکز جامع پیگیری امور درمانی مجروحان دفاع مقدس سوم، باید بتواند با هدایت و راهبری ریاست عالی بنیاد که خود از جراحان فوق تخصص و صاحب تجربه گسترده در درمان مجروحان جنگ از سال‌های دفاع مقدس تا به امروز است، نیازهای پیچیده کلیه افرادی که جراحات سنگین دارند را تامین کرده و گامی بلند در انجام مسئولیت ذاتی و اجتماعی خود بردارد.