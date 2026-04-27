نگاهی به عملکرد مجلس در یک ماه گذشته؛ از جلسه با وزرا تا نظارت میدانی

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به تجاوز نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل به کشورمان و به دلیل تصمیم مراجع امنیتی، هنوز شرایط برای برگزاری جلسات علنی مجلس مهیا نشده، اما این امر مانع از آن نشده که نمایندگان مجلس شورای اسلامی از انجام وظایف نظارتی خود در قالب کمیسیونهای تخصصی و دیگر جلسات ناظر بر عملکرد دستگاههای اجرایی باز بمانند. در این شرایط بحرانی، کمیسیونهای تخصصی و هیئت رئیسه مجلس همچنان با برگزاری نشستهای متعدد و بازدیدهای میدانی، نقش خود را در نظارت بر اجرای قوانین و مدیریت بحران به طور مستمر ایفا میکنند.
در واقع، نمایندگان مجلس دو وظیفه قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون را برعهده دارند که با تکیه بر این دو وظیفه، جلسات کمیسیونهای تخصصی در فروردین ۱۴۰۵ با جدیت تشکیل شد. بررسی آمار عملکرد کمیسیونهای مجلس در یک ماه گذشته نشان میدهد که کمیسیونها با برگزاری نشستهای تخصصی، انجام بازدیدهای میدانی و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی، نقش فعالی در انجام وظایف نظارتیشان داشتند و این روند نظارتی همچنان ادامه دارد.
بر اساس این آمار، کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در این مدت ۱۰ نشست با دستگاهها و وزارتخانهها برگزار کرده و ۸ نظارت میدانی در استانهای همدان، خوزستان (۳ شهر)، گلستان، مازندران، مرکزی و اصفهان انجام داده است. همچنین ۳ جلسه حضوری با محور بررسی طرح امنیت غذایی در شرایط بحران برگزار شده است.
در کمیسیون اقتصادی نیز ۱۰ جلسه کارگروهها و کمیتههای تخصصی و ۹ نشست کمیسیون که عمدتا با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بوده، برگزار شده است. این کمیسیون همچنین ۹ استان شامل تهران، همدان، مشهد، بوشهر، خوزستان، لرستان، مازندران، گیلان و اصفهان را مورد بازدید میدانی قرار داده و ۴ مصوبه شامل تعویق اقساط، استمهال مالیات، ترخیص کالا و رژیم حقوقی تنگه هرمز داشته است.
کمیسیون عمران نیز با برگزاری ۱۷ نشست تخصصی با وزرا و مدیران ارشد حوزه زیرساخت و حملونقل به بررسی مسائل مرتبط پرداخته و ۴ بازدید میدانی از سازمان بحران، پل تخریبشده B1، فرودگاه مهرآباد و ساختمانهای آسیبدیده انجام داده است.
در حوزه سلامت، کمیسیون بهداشت و درمان با ۱۷ جلسه رسمی و غیررسمی، بازدیدهای گستردهای از داروخانهها، مراکز درمانی، سازمان غذا و دارو، کارخانههای شیرخشک و مراکز درمانی آسیبدیده داشته است.
کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نیز ۱۰ جلسه کلان و ۹ نشست با وزرا و معاونین برگزار کرده و یک نشست مستقیم با رئیسجمهور با موضوع بررسی صنایع آسیبدیده در جنگ داشته است.
در کمیسیون اصل نود، ۴ جلسه کمیسیون، ۲ وبینار با محوریت امنیت انرژی و بررسی چالشها و راهکارهای حوزه دارو با حضور رئیس سازمان غذا و دارو و معاون وزیر بهداشت و همچنین ۲ بازدید از وزارت جهاد کشاورزی و نفت انجام شده است.
کمیسیون صنایع و معادن در این مدت ۵ جلسه تخصصی برگزار کرده و ۲ سفر استانی برای بازدید از مجتمع فولاد مبارکه و واحدهای تولیدی انجام داده است.
کمیسیون برنامه و بودجه نیز ۵ نشست کلیدی با حضور وزرای بهداشت و راه، هلال احمر و سازمان برنامه برگزار کرده است.
در کمیسیون اجتماعی، ۵ جلسه با حضور وزرا و روسای سازمانهای کار، سازمان بهزیستی، بنیاد شهید و امور استخدامی برگزار شده است.
کمیسیون انرژی نیز ۴ جلسه در وزارتخانهها، ۴ جلسه تخصصی و ۳ نظارت میدانی در خارگ، ماهشهر، عسلویه و نیروگاه فارس داشته و به بررسی وضعیت حوزه انرژی پرداخته است.
کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری ۴ نشست تخصصی با موضوع بررسی خسارات جنگ به مراکز آموزشی و وضعیت هوش مصنوعی با حضور وزرای علوم و آموزش و پرورش، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور و معاونان وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری همراه بوده است.
کمیسیون فرهنگی نیز ۷ جلسه شامل ۶ نشست با وزرا و مقامات فرهنگی و مذهبی و یک نشست داخلی برگزار کرده است.
در حوزه مسائل امنیتی و سیاست خارجی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ۳ جلسه با مقامات دفاعی و امنیتی برگزار کرده و یک سفر نظارتی به جزیره خارگ و بوشهر داشته و یک طرح پیشنهادی درباره مدیریت تنگه هرمز ارائه کرده است.
کمیسیون شوراها و امور داخلی نیز ۳ جلسه شامل نشست مشترک با هیات نظارت بر انتخابات برگزار کرده و ۲ بازدید از مناطق آسیبدیده و ستاد بحران شهرداری داشته است.
علاوه بر فعالیت کمیسیونها، هیئت رئیسه مجلس نیز بیش از ۱۱ نشست مشترک کلان با تیمهای اقتصادی و اجرایی دولت برگزار کرده و ۴ سفر استانی و بازدید میدانی داشته است.
مجموع این اقدامات نشان میدهد که مجلس شورای اسلامی در ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵، با وجود شرایط ناشی از جنگ تحمیلی از مسیر انجام وظایف قانونی خود خارج نشده و کمیسیونهای تخصصی با برگزاری جلسات متعدد، روند نظارت بر عملکرد وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی را بهصورت مستمر دنبال کردهاند.
