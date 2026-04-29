  1. استانها
  2. گیلان
۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۵

اهدای زمین ۷۰۰ متری خیر لاهیجانی به هلال‌احمر گیلان

رشت- سرپرست معاونت امور داوطلبان جمعیت هلال‌احمر گیلان گفت: یک خیر نیک‌اندیش در لاهیجان قطعه زمینی به مساحت ۷۰۰ متر مربع را برای احداث پایگاه یا مرکز امدادی به این نهاد اهدا کرد.

توحید شریعتی در حاشیه آیین اهدای زمین توسط خیر لاهیجانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این زمین به مساحت ۷۰۰ متر مربع در منطقه استراتژیک «سحرخیزمحله» شهرستان لاهیجان واقع شده و با هدف ارتقای سطح ایمنی و سرعت‌بخشی به عملیات‌های امداد و نجات، به مالکیت هلال‌احمر استان درآمده است.

وی افزود: منطقه سحرخیزمحله به دلیل موقعیت جغرافیایی، نیاز مبرمی به تقویت زیرساخت‌های امدادی داشت و این زمین اهدایی بستری مناسب برای احداث پایگاه امداد و نجات یا مرکز خدمات داوطلبانه فراهم می‌کند. با بهره‌برداری از این پروژه، زمان طلایی امدادرسانی به اهالی منطقه و روستاهای همجوار به حداقل ممکن خواهد رسید.

شریعتی با قدردانی از این حرکت خداپسندانه خیر لاهیجانی، بر نقش کلیدی خیرین در توسعه خدمات بشردوستانه تأکید کرد و گفت: خیرین استان گیلان همواره در حوزه‌های سلامت و امداد پیشتاز بوده‌اند و این اقدام، برگ زرین دیگری بر خدمات داوطلبانه در این مرز و بوم افزود.

سرپرست معاونت امور داوطلبان هلال‌احمر گیلان در پایان خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود با احداث پایگاه امدادی در این زمین، تحولی چشمگیر در ارائه خدمات به ساکنان لاهیجان و مناطق اطراف ایجاد شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها