توحید شریعتی در حاشیه آیین اهدای زمین توسط خیر لاهیجانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این زمین به مساحت ۷۰۰ متر مربع در منطقه استراتژیک «سحرخیزمحله» شهرستان لاهیجان واقع شده و با هدف ارتقای سطح ایمنی و سرعت‌بخشی به عملیات‌های امداد و نجات، به مالکیت هلال‌احمر استان درآمده است.

وی افزود: منطقه سحرخیزمحله به دلیل موقعیت جغرافیایی، نیاز مبرمی به تقویت زیرساخت‌های امدادی داشت و این زمین اهدایی بستری مناسب برای احداث پایگاه امداد و نجات یا مرکز خدمات داوطلبانه فراهم می‌کند. با بهره‌برداری از این پروژه، زمان طلایی امدادرسانی به اهالی منطقه و روستاهای همجوار به حداقل ممکن خواهد رسید.

شریعتی با قدردانی از این حرکت خداپسندانه خیر لاهیجانی، بر نقش کلیدی خیرین در توسعه خدمات بشردوستانه تأکید کرد و گفت: خیرین استان گیلان همواره در حوزه‌های سلامت و امداد پیشتاز بوده‌اند و این اقدام، برگ زرین دیگری بر خدمات داوطلبانه در این مرز و بوم افزود.

سرپرست معاونت امور داوطلبان هلال‌احمر گیلان در پایان خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود با احداث پایگاه امدادی در این زمین، تحولی چشمگیر در ارائه خدمات به ساکنان لاهیجان و مناطق اطراف ایجاد شود.