به گزارش خبرنگار مهر، با وجود این که فدراسیون ووشو تلاش کرده است فضای این رشته را آرام نگه دارد اما برخی ووشوکاران همچنان به موضع گیری و مطرح کردن مسائل حاشیه ای ادامه می دهند و در فضای مجازی مواردی را مطرح می‌کنند.

امیر صدیقی رئیس فدراسیون ووشو در گفتگو با خبرنگار مهر به ادامه مطرح کردن مسائل حاشیه ای توسط یکی از ووشوکاران اشاره کرد و گفت: موضوع فوق در بخش درون فدراسیونی با برگزاری جلسه کمیته انضباطی و پس از آن جلسه کمیته استیناف مطرح و رای لازم صادر شد. با این حال در خصوص برخی موضوعات لازم بود که از طریق مراجع ذیصلاح این موارد را پیگیری حقوقی کنیم.

وی در مورد شرایط تیم ملی برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا گفت: هدف اصلی ما موفقیت در همین رقابت هاست و تمرکز فعالیت های خود را روی تحقق آن قرار داده ایم. روز دوشنبه احکام کادر فنی تیم های ملی صادر و جلسه ای با مربیان داشتیم و موضوعات مختلف تشریح شد.

رئیس فدراسیون ووشو افزود: امروز (سه شنبه) مسابقات انتخابی درون اردویی تیم ملی در بخش پسران و هفته آینده هم رقابت های گروه دختران انجام خواهد شد و سپس اردوهای آماده سازی را آغاز می کنیم.

صدیقی با اشاره به مسیر آماده سازی تیم ملی گفت: از قبل برنامه ریزی کرده بودیم که در یک اردوی بین المللی شرکت کنیم. بر همین اساس اگر شرایط فراهم شود، قصد داریم تیم ملی را به خصوص در بخش تالو به این کشور اعزام کنیم. پتانسیل بالای چینی ها می تواند کمک خیلی خوبی برای آماده سازی و پیشرفت تالوکارهای ما باشد.

وی افزود: در نظر داریم چند کشور را نیز برای حضور در اردوی تمرینی و مسابقات دوستانه به تهران دعوت کنیم. چندین کشور تمایل دارند به همین منظور به ایران سفر کنند که به امید خدا پس از فراهم شدن شرایط لازم این موضوع نیز قابل پیگیری و اجرا خواهد بود.