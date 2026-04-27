به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفرپور در نشست هماندیشی هیئت ووشو استان یزد اظهار داشت: سیاست کلی هیئت ووشو استان بر این اصل استوار است که موفقیتهای ماندگار تنها از مسیر همافزایی، کار تیمی و حرکت هماهنگ در قالب برنامههای سازمانیافته به دست میآید.
وی هدف اصلی برگزاری این نشست را گذار از فعالیتهای پراکنده به سمت ساختاری منسجم و مشخص عنوان کرد و افزود: ما به دنبال حضور مستمر، هدفمند و قدرتمند در لیگهای کشوری و تسخیر سکوهای قهرمانی در عرصههای ملی و در گام بعدی، حضور پررنگتر در میادین بینالمللی هستیم.
سرپرست هیئت ووشو استان یزد با تأکید بر ضرورت خروج از روزمرگی، از تدوین نقشه راه راهبردی هیئت خبر داد و گفت: برنامه راهبردی ووشوی استان برای افق ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۹ در حال تهیه و تدوین است. از این پس، با اتکا به یک برنامه مدون حرکت خواهیم کرد و مسیر بالندگی و ارتقای ووشوی یزد را با نگاه حرفهایتری دنبال میکنیم.
وی گفت: در این سند راهبردی، موضوعاتی همچون توسعه ووشوی پایه و همگانی، حضور پایدار در لیگهای کشوری، پشتوانهسازی برای تیمهای ردههای سنی مختلف، ارتقای دانش فنی مربیان و داوران، توسعه زیرساختها و جذب حامیان مالی، بهصورت مشخص و عملیاتی دیده شده است.
جعفرپور از تشکیل کارگروهی متشکل از نخبگان، جوانان و پیشکسوتان ووشو برای مشورت و تصمیمگیری در حوزههای کلیدی خبر داد و اظهار کرد: در این دوره، تصمیمگیری در هیئت بهصورت جمعی و مبتنی بر خرد جمعی خواهد بود.
سرپرست هیئت ووشو استان یزد افزود: از شفافیت در تمامی امور استقبال میکنیم و مبنا را بر این گذاشتهایم که همچون یک آکواریوم شیشهای عمل کنیم؛ بهگونهای که هیچ موضوعی از خانواده ووشو پنهان نماند.
جعفرپور با ابراز خرسندی از زیرساختهایی که به همت تیم مدیریتی پیشین در ووشوی استان ایجاد شده است، افزود: در عین قدردانی از زحمات گذشته، باید صادقانه به کسریها و کمبودها نیز توجه کنیم.
وی تصریح کرد: برای تسهیل حضور مستمر ورزشکاران، مربیان و پیشکسوتان و ارتباط نزدیکتر با خانواده ووشو، پس از برگزاری مجمع، دفتر هیئت را در مرکز شهر افتتاح خواهیم کرد تا دسترسی برای همه عزیزان آسانتر باشد.
سرپرست هیئت ووشو استان یزد، مدیریت هزینهها و ایجاد درآمدهای پایدار برای هیئت را یکی از اولویتهای اصلی دانست و گفت: بدون مدل مالی پایدار، امکان برنامهریزی بلندمدت وجود ندارد. تلاش ما این است که با جذب اسپانسرها، استفاده از ظرفیت تبلیغات و همکاری با بخش خصوصی، بخشی از هزینهها را پوشش دهیم تا دغدغه اصلی مربیان و ورزشکاران، تمرین و پیشرفت باشد و مسائل مالی نباشد.
جعفرپور با دعوت از بخش خصوصی برای ورود هدفمند به حمایت از ووشو، تاکید کرد: ووشو از پرمدالترین رشتههای رزمی کشور است و استان یزد نیز پتانسیل تبدیل شدن به یکی از قطبهای این رشته را دارد؛ این ظرفیتی است که میتواند برای برندها و حامیان مالی نیز فرصت مناسبی جهت دیده شدن باشد.
سرپرست هیئت ووشو استان یزد با تأکید بر نقش فعال جامعه ورزش در پیشبرد اهداف هیئت، خطاب به حاضرین گفت: ورزشکار باید همیشه مطالبهگر باشد از این رو از خانواده ووشو میخواهیم دغدغهمند باشند، پیشنهاد بدهند، نقد کنند و در کنار هیئت بایستند تا بتوانیم بر مشکلات غلبه کنیم.
