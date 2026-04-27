۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۵۰

نخستین کاروان های زائران ایرانی وارد مدینه شدند

نخستین کاروان های حجاج ایران اسلامی حج تمتع ۱۴۰۵ با استقبال مقامات وزارت حج و عمره عربستان وارد شهر پیامبر (ص) شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حج و زیارت، نخستین کاروان حج تمتع ۱۴۰۵ روز دوشنبه هفتم اردیبهشت ماه در قالب ۲۶۰ نفر فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) را به مقصد مدینه منوره ترک کرد و ساعتی قبل این کاروان با استقبال بی نظیر وارد شهر پیامبر (ص) شدند و با گل و شیرینی از این کاروان پذیرایی صورت گرفت.

امسال در حج تمتع قرار است همه زایران ایرانی مدینه قبل باشند و پس از ۶ شب و ۷ روز اقامت به مکه مشرف شوند و در حج تمتع امسال حدود ۳۰ هزار زایر ایرانی وارد سرزمین وحی می شوند.

نخستین کاروان حجاج ایرانی طبق زمانبندی تعیین شده و هماهنگی و همکاری با کشور میزبان وارد سرزمین وحی شده اند، سایر اعزام ها نیز طبق برنامه ریزی در حال انجام است.

محدثه رمضانعلی

