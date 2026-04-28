مجتبی خالدی، سخنگوی جمعیت هلال احمر، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره روند اعزام زائران حج و اقدامات انجام‌شده توضیح داد: بخشی از این فرآیند مربوط به سازمان حج و زیارت است که شامل فراخوان، سهمیه‌بندی و کاروان‌بندی زائران می‌شود و بخش دیگر نیز بر عهده جمعیت هلال احمر است که به بررسی صلاحیت جسمی، روانی و استطاعت جسمی زائران اختصاص دارد.

وی افزود: با اعلام فراخوان از سوی سازمان حج و زیارت، اسامی زائران به مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر ارسال می‌شود و با توجه به گستردگی زائران در سراسر کشور، پزشکان معتمد در تمامی شهرستان‌ها شناسایی شده‌اند و زائران موظف‌اند برای ارزیابی اولیه به این پزشکان مراجعه کنند و در این مرحله، توانایی جسمی افراد برای انجام سفر معنوی حج بررسی می‌شود.

روند تأیید پزشکی و بررسی‌های تخصصی زائران

خالدی ادامه داد: افرادی که در ارزیابی اولیه تأیید شوند، تأییدیه آن‌ها به مرکز پزشکی هلال احمر ارسال و سپس به سازمان حج و زیارت اعلام می‌شود تا برنامه‌ریزی سفر آن‌ها انجام گیرد، اما افرادی که در مرحله اول تأیید نشوند، برای بررسی بیشتر به کمیته‌های تخصصی ارجاع داده می‌شوند و در صورت نیاز، پرونده آن‌ها در کمیته کشوری مرکز پزشکی حج بررسی خواهد شد.

وی تأکید کرد: هدف ما این است که شرایط اعزام برای تمامی زائران فراهم شود و حتی افرادی که نیاز به درمان یا همراه دارند، مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرند تا امکان حضورشان در این سفر معنوی فراهم شود.

واکسیناسیون و اقدامات پیش از اعزام

سخنگوی جمعیت هلال احمر با اشاره به اقدامات پیش از اعزام گفت: تاکنون برای حدود ۳۰ هزار زائر اقدامات لازم انجام شده است و یکی از مهم‌ترین مراحل، واکسیناسیون زائران است که در تمامی پایگاه‌ها و مراکز درمانی هلال احمر انجام می‌شود. زائران باید پیش از اعزام واکسن‌های مورد نیاز را دریافت کنند، زیرا بدون کارت واکسیناسیون امکان خروج از کشور وجود نخواهد داشت.

استقرار تیم‌های درمانی در مکه و مدینه

وی در ادامه به اقدامات درمانی در عربستان اشاره کرد و گفت: پیش از آغاز عملیات حج، تیم‌هایی برای آماده‌سازی زیرساخت‌های درمانی به مکه و مدینه اعزام شده‌اند. و در این اساس، دو مرکز درمانی در مدینه و شش مرکز درمانی در مکه مستقر خواهند شد.

خالدی افزود: نظارت‌های بهداشتی بر محل اقامت زائران و نحوه تهیه و توزیع غذا نیز به‌طور ویژه انجام می‌شود و همچنین خدمات درمانی سرپایی و فوریت‌های پزشکی در دسترس زائران خواهد بود، به‌طوری که به ازای هر ۵ هزار زائر، یک پزشک و یک درمانگاه در نظر گرفته شده است.

خدمات بیمارستانی و درمان‌های تخصصی

وی خاطرنشان کرد: در صورت نیاز به بستری، زائران می‌توانند از خدمات بیمارستان‌های ایرانی در عربستان استفاده کنند، همچنین اگر اقدامات تخصصی یا جراحی لازم باشد، این خدمات در بیمارستان‌های عربستان و با پیگیری پزشکان عرب‌زبان هلال احمر انجام خواهد شد.

آمادگی کامل کادر درمان برای عملیات حج

سخنگوی جمعیت هلال احمر در پایان گفت: تمامی پزشکان، پرستاران و کادر درمان آموزش‌های لازم را دیده و محل فعالیت آن‌ها مشخص شده است و این نیروها به‌تدریج همراه با زائران اعزام می‌شوند تا در زمان آغاز عملیات حج، ظرفیت کامل خدمات درمانی در عربستان مستقر باشد، پس از بازگشت تدریجی زائران، تیم‌های امدادی نیز کاهش خواهند یافت.