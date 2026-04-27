به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا سردارپور روز دوشنبه با اعلام راه‌اندازی مراکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی و مداخله به هنگام رشدی-تربیتی، از الزام سنجش نوآموزان ۴ تا ۶ سال برای ثبت‌نام در پایه اول ابتدایی خبر داد و گفت: امسال برخلاف سال‌های گذشته، فرآیند نوبت‌گیری از طریق سامانه «سیرت ۲» و «درگاه دولت من» زودتر آغاز شده و ثبت‌نام کلاس اولی‌ها از اول خرداد ماه شروع می‌شود.

رئیس اداره آموزش استثنایی استان آذربایجان شرقی با تأکید بر اهمیت سنجش‌های پیش از دبستان، اظهار کرد: امسال برای نخستین بار، مراکز جامع تخصصی تحت عنوان «مرکز جامع آموزش، سنجش، توانبخشی و مداخله به‌هنگام رشدی-تربیتی» در سطح استان فعال شده‌اند. این مراکز جایگزین شیوه‌های سنتی سنجش شده و قرار است خدمات یکپارچه‌ای را به نوآموزان و خانواده‌هایشان ارائه دهند.

وی افزود: تمامی کودکان ۴ تا ۶ ساله که قرار است در پایه اول ابتدایی ثبت‌نام کنند، موظف هستند پیش از ثبت‌نام، به این مراکز مراجعه کنند. در شهر تبریز ۱۰ مرکز جامع سنجش راه‌اندازی شده و والدین ابتدا باید با مراجعه به سامانه «سیرت ۲» یا «درگاه دولت من»، بخش سنجش بدو ورود، نسبت به دریافت نوبت اقدام کنند.

سردارپور با اشاره به اینکه سنجش، پیش‌شرط ثبتنام در پایه اول است، هشدار داد: در صورت عدم انجام سنجش، امکان ثبت‌نام برای کلاس اول وجود نخواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: امسال برخلاف روال سال‌های گذشته، این فرایند زودتر آغاز شده و ثبتنام پایه اول ابتدایی از اول خردادماه انجام می‌شود. از این رو، از خانواده‌هایی که هنور برای فرزندان خود اقدامی نکرده‌اند، درخواست می‌شود در روزهای باقی‌مانده تا پایان اردیبهشت‌ماه، هرچه سریع‌تر نسبت به نوبت‌گیری اقدام کرده و بر اساس زمانبندی اعلام‌شده در سامانه، به همراه نوآموزان خود به مراکز جامع سنجش مراجعه کنند تا از خدمات ارزیابی سلامت جسمانی، آمادگی‌های تحصیلی، شناختی و حرکتی بهره‌مند شوند.

رئیس اداره آموزش استثنایی استان در پایان تأکید کرد: هدف از این سنجش‌ها، شناسایی زودهنگام مشکلات احتمالی رشدی و تربیتی و ارائه مداخلات به‌هنگام است تا هیچ کودکی به دلیل عدم آمادگی یا اختلالات تشخیص‌نیافته، از تحصیل بازنماند و فرایند یادگیری او با مشکل مواجه نشود.