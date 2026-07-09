الهه باقری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ پیش‌بینی می‌شود ۲۵ هزار و ۳۰۰ دانش‌آموز در پایه اول ابتدایی مدارس استان کرمانشاه ثبت‌نام کنند.

وی افزود: تاکنون ۲۱ هزار و ۶۶ نفر از نوآموزان فرایند ثبت‌نام خود را تکمیل کرده‌اند و روند نام‌نویسی همچنان ادامه دارد.

معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه با درخواست از خانواده‌ها برای تسریع در ثبت‌نام، گفت: والدین ثبت‌نام فرزندان خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و با توجه به شعاع محل سکونت، مراحل پیش‌ثبت‌نام را در زمان مقرر انجام دهند.

باقری با اشاره به اهمیت سنجش سلامت نوآموزان تصریح کرد: انجام فرایند سنجش بدو ورود از الزامات ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه اول است و تاکنون بیش از ۹۶ درصد نوآموزان استان در این طرح شرکت کرده‌اند.

وی در پایان بار دیگر از اولیا خواست با تکمیل به‌موقع مراحل سنجش و ثبت‌نام، از بروز ازدحام و مشکلات احتمالی در روزهای پایانی نام‌نویسی جلوگیری کنند.