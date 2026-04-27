به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در کارگروه نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی لرستان بر لزوم تسریع در روند تکمیل این پروژه‌ها تأکید کرد و از دستگاه‌های اجرایی خواست تا باروحیه جهادی و همکاری مضاعف، موانع اجرایی را برطرف کنند.

وی همچنین بر اهمیت مشارکت مردمی و ظرفیت‌های بسیج سازندگی در تکمیل و تجهیز این مدارس اشاره داشت و این رویکرد را کلید موفقیت طرح‌های توسعه‌ای در استان دانست.

معاون عمرانی استانداری لرستان با تأکید بر تکمیل مدارس جایگزین به‌ویژه جایگزینی مدارس سنگی و کانکسی در استان، گفت: هم اکنون ۱۶ مدرسه با کمک بنیاد علوی، ۴۹ مدرسه بسیج سازندگی سپاه و پنج مدرسه با کمک خیرین نیک‌اندیش به‌عنوان جایگزین مدارس سنگی در حال ساخت است.

مجیدی، افزود: انشعاب آب و گاز ۸۰ درصد این مدارس با همکاری شرکت آبفا و گاز برقرار شده است.

وی با تأکید بر مشارکت هرچه بیشتر خیران و همراهی مردم برای تکمیل مدارس در دست‌ساخت در استان، گفت: نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی با مشارکت مردم برای گسترش عدالت آموزشی، توسعه و بهسازی مدارس مناطق کمتر برخوردار و بهره‌گیری از ظرفیت خیران و مشارکت مردمی ضروری است.