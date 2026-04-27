۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۳۵

۴۹ مدرسه توسط بسیج سازندگی جایگزین مدارس سنگی در لرستان می‌شود

۴۹ مدرسه توسط بسیج سازندگی جایگزین مدارس سنگی در لرستان می‌شود

خرم‌آباد - معاون عمرانی استانداری لرستان، گفت: ۴۹ مدرسه توسط بسیج سازندگی جایگزین مدارس سنگی در این استان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در کارگروه نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی لرستان بر لزوم تسریع در روند تکمیل این پروژه‌ها تأکید کرد و از دستگاه‌های اجرایی خواست تا باروحیه جهادی و همکاری مضاعف، موانع اجرایی را برطرف کنند.

وی همچنین بر اهمیت مشارکت مردمی و ظرفیت‌های بسیج سازندگی در تکمیل و تجهیز این مدارس اشاره داشت و این رویکرد را کلید موفقیت طرح‌های توسعه‌ای در استان دانست.

معاون عمرانی استانداری لرستان با تأکید بر تکمیل مدارس جایگزین به‌ویژه جایگزینی مدارس سنگی و کانکسی در استان، گفت: هم اکنون ۱۶ مدرسه با کمک بنیاد علوی، ۴۹ مدرسه بسیج سازندگی سپاه و پنج مدرسه با کمک خیرین نیک‌اندیش به‌عنوان جایگزین مدارس سنگی در حال ساخت است.

مجیدی، افزود: انشعاب آب و گاز ۸۰ درصد این مدارس با همکاری شرکت آبفا و گاز برقرار شده است.

وی با تأکید بر مشارکت هرچه بیشتر خیران و همراهی مردم برای تکمیل مدارس در دست‌ساخت در استان، گفت: نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی با مشارکت مردم برای گسترش عدالت آموزشی، توسعه و بهسازی مدارس مناطق کمتر برخوردار و بهره‌گیری از ظرفیت خیران و مشارکت مردمی ضروری است.

کد مطلب 6813175

