۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۵۲

انجام ۳۳۰ دیدار با خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی رمضان در استان ایلام

انجام ۳۳۰ دیدار با خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی رمضان در استان ایلام

ایلام - مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام از انجام ۳۳۰ دیدار با خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی رمضان در استان ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیمی شامگاه دوشنبه در جریان دیدار با هفت خانواده معظم شهدای جنگ رمضان در شهرهای ماژین، دره شهر و بدره که با حضور رئیس حوزه های علمیه خواهران استان، امام جمعه، فرماندار و فرمانده سپاه شهرستان دره شهر صورت گرفت، از انجام ۳۳۰ دیدار با خانواده‌های معظم شهدای جنگ رمضان در سطح استان خبر داد.

رحیمی با اشاره به اجرای طرح تکریم و دیدار با خانواده‌های شهدا گفت: در قالب این برنامه‌ها با حضور مسئولان بنیاد شهید، دیدارهایی با خانواده‌های معظم شهدا در مناطق مختلف استان از جمله ماژین، دره‌شهر و بدره انجام شده است.

وی افزود: در این دیدارها با خانواده‌های شهدای والامقام محمد سیفی، حسین حسن‌بیگی، دانیال رحیمی، محمدامین اولاد، شهیده گوهر هاشمی، سعید زینی‌وند و سیاوش بیرانوندی دیدار و از صبر، ایثار و فداکاری آنان تجلیل شد.

