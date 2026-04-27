به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیمی شامگاه دوشنبه در جریان دیدار با هفت خانواده معظم شهدای جنگ رمضان در شهرهای ماژین، دره شهر و بدره که با حضور رئیس حوزه های علمیه خواهران استان، امام جمعه، فرماندار و فرمانده سپاه شهرستان دره شهر صورت گرفت، از انجام ۳۳۰ دیدار با خانواده‌های معظم شهدای جنگ رمضان در سطح استان خبر داد.

رحیمی با اشاره به اجرای طرح تکریم و دیدار با خانواده‌های شهدا گفت: در قالب این برنامه‌ها با حضور مسئولان بنیاد شهید، دیدارهایی با خانواده‌های معظم شهدا در مناطق مختلف استان از جمله ماژین، دره‌شهر و بدره انجام شده است.

وی افزود: در این دیدارها با خانواده‌های شهدای والامقام محمد سیفی، حسین حسن‌بیگی، دانیال رحیمی، محمدامین اولاد، شهیده گوهر هاشمی، سعید زینی‌وند و سیاوش بیرانوندی دیدار و از صبر، ایثار و فداکاری آنان تجلیل شد.