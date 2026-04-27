۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۴۴

۲ سارق زن طلا و جواهرات در قاینات به دام پلیس افتادند

بیرجند - جانشین فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی از دستگیری ۲ سارق زن و کشف ۳ فقره سرقت طلا و جواهرات به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در شهرستان قاینات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود علیپور ظهر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت طلا و جواهرات در سطح شهرستان قاینات، پیگیری و بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی بیان کرد: مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ طالقانی شهرستان قاینات با انجام تحقیقات میدانی و اقدامات پلیسی، ۲ سارق زن را شناسایی کرده و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در یک عملیات ضربتی، متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان افزود: متهمان در ابتدا منکر هرگونه جرم بودند، اما با مواجهه با شواهد و مستندات موجود، به ناچار لب به اعتراف گشوده و به ۳ فقره سرقت طلا و جواهرات به ارزش ۲۰ میلیارد ریال اعتراف کردند.

وی با اشاره به کشف اموال مسروقه و تحویل آن به مالباختگان تصریح کرد: متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

