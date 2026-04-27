دستگیری جاسوسان اسرائیل و عوامل تکفیری در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، تعدادی از جاسوسان اسرائیلی در کرمان دستگیر شدند. این افراد، جاسوسی، حمل و توزیع سلاح و ارایه اطلاعات به معاندین در فضای حقیقی میکردند.
بخش قابل توجهی از این کشفیات با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه صورت گرفته است.
با دستور قضایی در حوادث اخیر، سازمان اطلاعات سپاه استان کرمان، ۹ نفر را با اتهام جاسوسی شناسایی و دستگیر کرده است.
سازمان اطلاعات سپاه استان کرمان چهار قبضه سلاح را نیز از عاملان معاند کشف کرده است.سربازان گمنام امام زمان (عج) همچنین ۶ جاسوس، ۱۹ عامل تکفیری و ۴۷ نفر در حوزه سلاح و مهمات را شناسایی و دستگیر کردند.
همچنین ۶ نفر در ارتباط با سلاح و مهمات از سوی این اداره کل شناسایی و دستگیر شدهاند.
