  1. استانها
  2. کرمان
۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۳

دستگیری جاسوسان اسرائیل و عوامل تکفیری در کرمان

کرمان - دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از شناسایی و دستگیری عوامل همکاری با شبکه‌های معاند و اقدامات مجرمانه امنیتی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تعدادی از جاسوسان اسرائیلی در کرمان دستگیر شدند. این افراد، جاسوسی، حمل و توزیع سلاح و ارایه اطلاعات به معاندین در فضای حقیقی می‌کردند.

بخش قابل توجهی از این کشفیات با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه صورت گرفته است.

با دستور قضایی در حوادث اخیر، سازمان اطلاعات سپاه استان کرمان، ۹ نفر را با اتهام جاسوسی شناسایی و دستگیر کرده است.

‌سازمان اطلاعات سپاه استان کرمان چهار قبضه سلاح را نیز از عاملان معاند کشف کرده است.سربازان گمنام امام زمان (عج) همچنین ۶ ‌جاسوس، ۱۹ ‌عامل تکفیری و ۴۷ نفر در حوزه سلاح و مهمات را شناسایی و دستگیر کردند.

‌همچنین ‌۶ نفر در ارتباط با سلاح و مهمات از سوی این اداره کل شناسایی و دستگیر شده‌اند.

کد مطلب 6812880

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      اینجور ادمها هستند وهم چنین افراد مزدور
    • سلام IR ۲۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      ریشه جاسوسی و مزدوری با اعدام و توقیف اموال و مزایده اموال توقیفی خشکانده می شود.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها