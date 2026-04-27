تصادف پژو پارس با شتر در جاسک یک مصدوم برجا گذاشت

صالح صالح‌پور دهیار روستای مغ‌قنبر کوه مبارک در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اثر برخورد شدید یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس با دو نفر شتر در محدوده سه‌راهی این روستا واقع در بخش مرکزی شهرستان جاسک، حادثه‌ای ناگوار رقم خورد.

وی افزود: در این سانحه، راننده خودرو دچار جراحت شد که با حضور به موقع نیروهای امدادی اورژانس ۱۱۵، جهت مداوا به بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) جاسک انتقال یافت.

صالح‌پور با اشاره به خسارات این حادثه گفت: متأسفانه در این برخورد، هر دو نفر شتر تلف شدند و خسارات مالی سنگینی نیز به خودروی مذکور وارد شده است.

تردد شترهای سرگردان در محورهای مواصلاتی شرق هرمزگان، به ویژه در ساعات شب، از جمله چالش‌های ایمنی جاده‌ای در این منطقه است که لزوم توجه بیشتر رانندگان و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه را می‌طلبد.