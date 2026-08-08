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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۵

واژگونی سمند در محور جاسک - چابهار یک کشته و سه مصدوم برجا گذاشت

واژگونی سمند در محور جاسک - چابهار یک کشته و سه مصدوم برجا گذاشت

جاسک - رئیس شورای روستای هون از وقوع سانحه واژگونی یک دستگاه خودروی سمند در محور جاسک به چابهار خبر داد و گفت: این حادثه یک فوتی و سه مصدوم برجا گذاشت.

عبدالله شهیی رئیس شورای روستای هون در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یک سانحه رانندگی در محور جاسک - چابهار در محدوده روستای هون از توابع دهستان گابریگ شهرستان جاسک رخ داد که بر اثر آن یک نفر جان خود را از دست داد و سه نفر دیگر مصدوم شدند.

وی افزود: این حادثه در فاصله حدود ۷۵ کیلومتری مرکز شهرستان جاسک به وقوع پیوست و یک دستگاه خودروی سواری سمند به دلایل نامعلوم از مسیر خارج و واژگون شد.

رئیس شورای روستای هون، بیان کرد: شدت این حادثه به حدی بود که یکی از سرنشینان خودرو در دم جان باخت و سه سرنشین دیگر پس از انجام اقدامات اولیه امدادی توسط نیروهای اورژانس ۱۱۵ پایگاه‌های گابریگ و لیردف به بیمارستان خاتم‌الانبیا (ص) شهرستان جاسک منتقل شدند.

کد مطلب 6911491

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    نظرات

    • IR ۰۷:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      0 0
      پاسخ
      سرعت پیش از اندازه کار دست راننده کنارکی داد خودش چیزی نشد اما مسافر بی گناه از بی توجهی راننده جان داد

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