واژگونی سمند در محور جاسک - چابهار یک کشته و سه مصدوم برجا گذاشت

عبدالله شهیی رئیس شورای روستای هون در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یک سانحه رانندگی در محور جاسک - چابهار در محدوده روستای هون از توابع دهستان گابریگ شهرستان جاسک رخ داد که بر اثر آن یک نفر جان خود را از دست داد و سه نفر دیگر مصدوم شدند.

وی افزود: این حادثه در فاصله حدود ۷۵ کیلومتری مرکز شهرستان جاسک به وقوع پیوست و یک دستگاه خودروی سواری سمند به دلایل نامعلوم از مسیر خارج و واژگون شد.

رئیس شورای روستای هون، بیان کرد: شدت این حادثه به حدی بود که یکی از سرنشینان خودرو در دم جان باخت و سه سرنشین دیگر پس از انجام اقدامات اولیه امدادی توسط نیروهای اورژانس ۱۱۵ پایگاه‌های گابریگ و لیردف به بیمارستان خاتم‌الانبیا (ص) شهرستان جاسک منتقل شدند.