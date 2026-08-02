برخورد پراید با شترهای سرگردان در جاسک ۲ مصدوم بر جای گذاشت

آمنه بازه دهیار یکدار محمدآباد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: این حادثه در ۳۵ کیلومتری مرکز شهرستان جاسک و در محدوده یکدار رخ داده است.

وی افزود: خودروی سواری پراید در حال حرکت بود و روبه‌روی آن یک دستگاه تریلی در حال تردد بود. پنج نفر شتر سرگردان نیز در مسیر بین خودروی سواری و تریلی قرار داشتند و شدت نور چراغ‌های تریلی موجب کاهش دید راننده و سرنشین خودرو شده بود، به‌گونه‌ای که شترها از دید آنان پنهان مانده بودند.

دهیار یکدار محمدآباد ادامه داد: با وجود حرکت خودرو با سرعت مطمئنه به صورت ناگهانی دو نفر شتر مقابل خودرو ظاهر شدند و راننده با وجود اقدام به ترمزگیری موفق به جلوگیری از برخورد نشد.

وی بیان کرد: بر اثر برخورد دو نفر شتر روی سقف خودرو سقوط کردند و راننده کنترل خودرو را از دست داد. خودرو پس از انحراف از مسیر به خاکی کنار جاده برخورد و واژگون شد.

بازه تصریح کرد: در این حادثه هر دو سرنشین خودروی پراید مصدوم شدند و دو نفر شتر نیز تلف شدند.

وی همچنین گفت: این حادثه در محور جاسک - چابهار واقع در شرقی ترین منطقه از استان هرمزگان رخ داده است و شب گذشته نیز یک دستگاه خودروی لندکروز با یک نفر شتر برخورد کرد که این حادثه خسارت جانی در پی نداشت، اما خسارت مالی به خودرو وارد شد و شتر نیز تلف شد.