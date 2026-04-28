اجتماع شبانه مردم گلستان؛ بیعتی دوباره با خون شهدا و راه ولایت

خبرگزاری مهر، گروه استان ها:پس از شهادت رهبر انقلاب و در روزهایی که کشور در شرایط حساس جنگی و سیاسی قرار داشت، حضور گسترده مردم در صحنه و حفظ آرامش، امنیت و انسجام اجتماعی، به یکی از مهمترین جلوههای اقتدار ملی تبدیل شد. این حضور مردمی که از نخستین ساعات اعلام خبر شهادت آغاز شد، نشان داد ملت ایران نهتنها در برابر تهدیدها عقبنشینی نمیکند، بلکه با بصیرت، شجاعت و مسئولیتپذیری، خود به میدان مدیریت و صیانت از آرمانها وارد میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان، با اشاره به این پدیده تاریخی، آن را مصداق روشن «بعثت مردم» دانست؛ مفهومی که امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تأکید کردهاند و امروز بهصورت عینی در جامعه ایران قابل مشاهده است.
حجتالاسلام عباسعلی گرزین در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح ابعاد حضور تاریخی مردم پس از شهادت رهبر انقلاب اظهار کرد: اساساً نسخه خداوند متعال برای نجات انسانها و از بین رفتن ظلم و فساد، حضور مردم و قیام جمعی آنان است؛ همان چیزی که رهبر معظم انقلاب از آن با عنوان «بعثت مردم» یاد کردند.
وی افزود: در طول تاریخ، کمتر دورهای را میتوان یافت که مردم به معنای واقعی کلمه مبعوث شده باشند و بهصورت جمعی برای حفظ حق، عدالت و آرمانهای الهی قیام کنند، اما این حقیقت را بهروشنی در انقلاب اسلامی ایران و بهویژه پس از شهادت رهبر انقلاب شاهد بودیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان ادامه داد: امام خمینی(ره) و پس از ایشان امام خامنهای، جامعه را بهگونهای راهبری کردند که مردم به سطحی بینظیر از آگاهی، شجاعت، مسئولیتپذیری، آیندهنگری و تشخیص بهموقع رسیدند؛ تا جایی که پس از شهادت رهبر، مردم خود وارد میدان شدند و کشور را حفظ کردند.
گرزین اظهار کرد: همان لحظهای که خبر شهادت رهبر انقلاب، ساعت پنج صبح اعلام شد، مردم از پنج و نیم صبح در خیابانها حاضر شدند. آنان نیامدند که فقط عزاداری کنند، بلکه آمدند تا از خاک، هویت، امنیت، ارزشها و آرمانهای خود دفاع کنند. این حضور صرفاً یک واکنش احساسی نبود، بلکه جلوهای از بلوغ تاریخی ملت ایران بود.
وی خاطرنشان کرد: در حالی که نزدیک به ۱۰ روز هنوز رهبر جدید معرفی نشده بود، کشور در شرایط جنگی قرار داشت، فرماندهان ارشد و سرداران به شهادت رسیده بودند و بهظاهر باید شاهد بحرانهای شدید اجتماعی و امنیتی میبودیم، اما مردم اجازه ندادند نه بازار دچار آشفتگی شود، نه امنیت خدشهدار شود و نه دشمن بتواند از شرایط سوءاستفاده کند.
گرزین با بیان اینکه چنین پدیدهای در تاریخ بشریت کمنظیر است، گفت: برای نخستینبار شاهد هستیم مردمی ۴۷ سال بهصورت مستمر پای آرمانهای خود ایستادهاند و در اوج این ایستادگی نیز پس از شهادت رهبرشان، با قدرت بیشتری در صحنه حاضر میشوند. این همان مفهوم «بعثت» است که امام خمینی(ره) در پیام ۱۲ فروردین ۵۸ از آن با عنوان «سرآغاز امامت امت» یاد کردند.
وی افزود: خداوند در قرآن کریم میفرماید که پیامبران و کتابهای آسمانی برای این نازل شدند که مردم خود قیام به عدالت کنند؛ یعنی مردم باید ظلم را از بین ببرند و عدالت را محقق سازند. امروز این نسخه الهی در جمهوری اسلامی ایران بهروشنی در حال تحقق است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان ادامه داد: یکی از جلوههای شگفت این بعثت مردمی، پذیرش و اطاعت از رهبر جدید بود؛ مردمی که هنوز تصویر و صدای جدیدی از امام جدید خود ندیده بودند، اما با بصیرت و ایمان، مطیع و عاشقانه همراه شدند. این نشاندهنده بلوغ فکری و ایمانی جامعه اسلامی ماست.
گرزین با اشاره به پیام رهبر شهید انقلاب به جوانان و دانشجویان آمریکا در حمایت از مردم مظلوم غزه گفت: ایشان در آن نامه تأکید کردند که شما در طرف درست تاریخ ایستادهاید. امروز نیز ما باید جبهه حق را گسترش دهیم و افراد بیشتری را به این مسیر جذب کنیم؛ چه مسلمان باشند و چه نباشند، مهم آن است که در برابر ظلم بایستند و از مظلوم دفاع کنند.
وی تأکید کرد: اگر این بعثت مردمی حفظ شود و بتوانیم آن را به ملتهای دیگر نیز منتقل کنیم، بدون تردید تحقق عدالت جهانی، مبارزه با ظلم جهانی و نابودی استکبار، بسیار نزدیکتر از آن چیزی خواهد بود که تصور میکنیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: مردم ایران امروز خود به امام امت، راهنما و الگو برای دیگر ملتها تبدیل شدهاند و اگر این مسیر با همین قدرت ادامه پیدا کند، بهزودی شاهد تحقق وعده الهی در برپایی عدالت جهانی خواهیم بود.
