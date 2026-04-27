به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ایستگاه رسانه‌ای استان که در میدان امام خمینی (ره) شهر بوشهر و در کانون تجمعات شبانه راه‌اندازی شده، به بستری مؤثر برای تعامل و گفت‌وگوی مستقیم مردم و مسئولان تبدیل شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: این ایستگاه رسانه ای در قالب یکی از مصوبه‌های مهم شورای اطلاع رسانی استان و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و روابط عمومی استانداری بوشهر طی دو هفته گذشته برگزار و به محلی برای ارتباط مستقیم مردم با مدیران دستگاه‌های اجرایی تبدیل شده و روند پاسخگویی به مطالبات شهروندان همچنان ادامه دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر افزود: طی ۲ هفته گذشته هر شب مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر با حضور در غرفه «روایت میدان»، ضمن ارائه گزارش از فعالیت‌ها و خدمات دستگاه‌های خود، به صورت مستقیم به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ دادند.



وی ادامه داد: روند اطلاع‌رسانی و پاسخگویی مدیران در شب های آینده نیز در قالب «میز خدمت» ادامه خواهد داشت و مدیران دستگاه‌ها با حضور در این ایستگاه، آماده تشریح برنامه‌ها و پاسخ به مسائل و مطالبات شهروندان هستند.



جهانیان تاکید کرد: تداوم این برنامه نقش مهمی در ارتقای شفافیت، افزایش اعتماد عمومی و بازتاب فعالیت‌های اجرایی استان دارد.



وی در پایان خاطر نشان کرد: با هماهنگی و برنامه‌ریزی صورت گرفته، مقرر شده در تجمعات مردمی مراکز شهرستان‌ها نیز، نشست خبری و میز خدمت با حضور فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی بر اساس برنامه زمان‌بندی شده، برپا شود.