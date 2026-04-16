عزیزیان: صیانت از مزارع نقش کلیدی در تامین امنیت غذایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عزیزیان صبح پنجشنبه در دومین جلسه ستاد گیاه‌پزشکی شهرستان مریوان که با موضوع بررسی آخرین وضعیت مزارع و تهدیدات زراعی این شهرستان و مدیریت آفات، تأمین نهاده‌ها، کنترل علف‌های هرز و پایش بیماری‌های گیاهی برگزار شد، با اشاره به نوسانات بازار جهانی گندم اظهار کرد: تحولات بین‌المللی از جمله جنگ روسیه و اوکراین و برخی تنش‌های منطقه‌ای، بازار این محصول راهبردی را با نوسان مواجه کرده و این موضوع می‌تواند امنیت غذایی کشورها را تحت تأثیر قرار دهد.

وی با تأکید بر اهمیت تولید پایدار افزود: امنیت غذایی از نظر اهمیت، کمتر از امنیت نظامی نیست و ضروری است مدیریت عوامل خسارت‌زا در مزارع با جدیت دنبال شود.

مدیر حفظ نباتات استان کردستان با اشاره به وضعیت بارندگی‌ها در مریوان گفت: هرچند میزان بارش‌ها در این شهرستان مطلوب بوده، اما پراکنش نامتوازن آن در سطح استان، نگرانی‌هایی در خصوص عملکرد مزارع ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: در سال جاری، کنترل و پایش علف‌های هرز باید در اولویت قرار گیرد و همچنین رصد مزارع از نظر سن گندم و کنترل موش مغان در اراضی آبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

این مسئول با هشدار نسبت به افزایش جمعیت موش مغان تصریح کرد: با توجه به رطوبت بالا، احتمال طغیان این آفت در سال جاری وجود دارد و مقابله با آن نیازمند همکاری جدی کشاورزان و کارشناسان است.

وی همچنین از افزایش احتمال شیوع بیماری سفیدک در باغات به دلیل بارندگی‌های اخیر خبر داد و بر ضرورت انجام به‌موقع عملیات سم‌پاشی تأکید کرد.

در ادامه این نشست، موضوعاتی نظیر تأمین سموم مورد نیاز برای مقابله با ملخ‌ها، توسعه روش‌های کنترل بیولوژیک در محصولات گوجه‌فرنگی و نخود و همچنین بررسی بیماری زنگ زرد گندم مطرح و توصیه‌های فنی لازم ارائه شد.

مدیر حفظ نباتات استان کردستان در پایان خاطرنشان کرد: در راستای تأمین اعتبارات مورد نیاز، از تمام ظرفیت‌ها استفاده خواهد شد و در صورت لزوم، دوره‌های آموزشی تخصصی برای ارتقای دانش فنی کارشناسان و کشاورزان برگزار می‌شود.

در بخش پایانی این جلسه نیز مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مریوان با تأکید بر لزوم هماهنگی بین واحدهای مختلف، بر افزایش بهره‌وری مزارع و اجرای برنامه‌های مؤثر در حوزه‌هایی همچون زنبورداری و سم‌پاشی ایمن تأکید کرد.