به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور برای امروز سهشنبه ۸ اردیبهشتماه، اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین – کرج – تهران در حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک و محدوده گرمدره سنگین گزارش شده است.
وی افزود: همچنین در آزادراه ساوه – تهران در محدوده نسیمشهر تا احمدآباد مستوفی و محور شهریار – تهران در حدفاصل شهریار تا شهرقدس نیز ترافیک سنگین جریان دارد.
سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت سایر محورهای پرتردد کشور، تصریح کرد: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در مسیر رفت و برگشت روان است.
وی درباره شرایط جوی نیز گفت: محورهای شمالی کشور با بارش باران و مهگرفتگی در ارتفاعات مواجه هستند و در برخی محورهای استانهای کردستان، گلستان، گیلان، کهگیلویه و بویراحمد و مازندران نیز بارش باران گزارش شده است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا در ادامه به محورهای مسدود اشاره کرد و گفت: محور قدیم بستانآباد – میانه در حدفاصل قرهچمن تا میانه مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین قرهچمن – راه فرعی هشترود – میانه و مسیر قرهچمن – کوهسالار – میانه انجام میشود.
وی افزود: محور پاتاوه – دهدشت نیز تا اطلاع بعدی مسدود بوده و از رانندگان درخواست میشود از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.
سرهنگ محبی همچنین درباره محورهای دارای انسداد فصلی خاطرنشان کرد: محورهای گنجنامه – تویسرکان، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، سیسخت – پادنا (رفت و برگشت) و وازک – بلده به دلیل شرایط فصلی مسدود هستند.
وی در پایان با تأکید بر رعایت سرعت مطمئنه، توجه به هشدارهای پلیس و وضعیت جوی، از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راهها مطلع شده و تجهیزات ایمنی لازم را به همراه داشته باشند.
