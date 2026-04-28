حسین وفایی برابر مرد شماره یک اسنوکر جهان پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب رقابت‌های اسنوکر قهرمانی جهان که از ۲۹ فروردین در شهر شفیلد انگلستان و در سالن تاریخی کروسیبل آغاز شده است، حسین وفایی در جمع ۱۶ بازیکن برتر به مصاف «جاد ترامپ» مرد شماره یک اسنوکر جهان رفت و در پایان راند سوم، نماینده کشورمان موفق شد با نتیجه ۱۳ بر 12 حریف مدعی خود را شکست دهد و به جمع هشت بازیکن برتر راه یابد.

راند نخست رقابت رقابت حسین وفایی و جاد ترامپ با تساوی در عدد 4 به پایان رسید. این رقابت در راند دوم با شکست 9 به 7 وفایی همراه بود اما او در راند پایانی حریفش را شکست داد.

«وو یی ژه» از چین حریف حسین وفایی در مرحله یک چهارم نهایی رقابت های اسنوکر قهرمانی جهان است. این اسنوکر باز چینی با غلبه بر «مارک سلبی» راهی مرحله یک چهارم شد. رقابت حسین وفایی و وو یی ژه روز سه شنبه برگزار می شود.

نماینده کشورمان در گام نخست مرحله اصلی، مقابل سی جیاهو از چین قرار گرفت و با ارائه نمایشی برتر، با نتیجه ۱۰ بر ۳ به پیروزی رسید و در گام دوم نیز جاد ترامپ را از پیش روی برداشت.

وفایی برای رسیدن به مرحله اصلی مسابقات نیز عملکرد درخشانی در مرحله مقدماتی داشت؛ او با نتایج ۱۰ بر ۲ مقابل مایکل اشتروبارزیک از لهستان و ۱۰ بر ۴ برابر گائو یانگ از چین، جواز حضور در سالن معتبر کروسیبل ـ میزبان سنتی رقابت‌های قهرمانی جهان ـ را کسب کرد.

مسابقات اسنوکر قهرمانی جهان از سال ۱۹۲۷ آغاز شده و از سال ۱۹۷۷ تاکنون به‌طور مستمر در سالن کروسیبل شفیلد برگزار می‌شود. در دوره گذشته این رقابت‌ها نیز ژائو زینتونگ از چین عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کرده بود.