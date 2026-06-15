به گزارش خبرگزاری مهر، حسین وفایی ملی‌پوش اسنوکر ایران در رقابت‌های انتخابی چین که یکی از رویدادهای مهم و معتبر تقویم حرفه‌ای اسنوکر جهان به شمار می‌رود، با کسب دو پیروزی متوالی جواز حضور در مرحله اصلی این مسابقات را به دست آورد.



وفایی در نخستین دیدار خود در مرحله مقدماتی برابر «مارکو فو» از هنگ‌کنگ قرار گرفت و موفق به کسب پیروزی ۶ بر ۳ شد. او در دومین دیدار برابر «دیوید لیلی» از انگلستان قرار گرفت و ۶ بر یک پیروز شد.

حسین وفایی با این دو پیروزی به جدول اصلی رقابت های انتخابی چین راه یافت. او در این مرحله که به میزبانی ووهان چین برگزار می شود، روز پنجشنبه (۲۸ خرداد) به میدان می رود اما هنوز حریفش مشخص نشده است.