۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۴

کشف بیش از ۱۲ هزار کیلوگرم روغن خوراکی احتکار شده در زاهدان

زاهدان - رئیس پلیس امنیت اقتصادی سیستان و بلوچستان از کشف بیش از ۱۲ هزار کیلوگرم روغن خوراکی احتکار شده در زاهدان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی کریمی امین صبح سه شنبه به خبرنگاران بیان کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان طی گشت مشترک با اداره کل صمت و جهاد کشاورزی بنا به اخبار واصله طی بازید از انبار ها و فروشگاه های سطح شهر زاهدان به سوپر مارکت عزیمت کرده که طی استعلام های به عمل آمده از سامانه جامع انبارها موفق به کشف بیش از ۱۲ هزار کیلوگرم روغن خوراکی احتکاری شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان ادامه داد: در این راستا یک انبار متخلف پلمب شده است.

وی افزود: ارزش روغن خوراکی احتکار شده را کارشناسان مربوطه ۳۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند که در این راستا یک نفر متهم به مرجع قضایی معرفی شد.

