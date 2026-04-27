صدور بیش از ۸ هزار سند مالکیت در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، امین عدیلی صبح دوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان سراوان بیان کرد: با همکاری ارزشمند دستگاه‌های اجرایی، در سال گذشته شاهد تملک ۶۰۰ هکتار از اراضی در سطح استان به نفع بنیاد مسکن بودیم که این زمین‌ها در راستای واگذاری به روستاییان عزیز در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان سیستان و بلوچستان افزود: از این میزان، ۱۳۴ هکتار به اراضی شهرستان سراوان، به ویژه منطقه دزک، اختصاص یافته است.

وی گفت: در مجموع ۸۳۸۶ جلد سند مالکیت شهری و روستایی در سراسر استان صادر شده است که نشان‌دهنده عزم جدی ما در تثبیت مالکیت‌ها و ایجاد امنیت حقوقی برای شهروندان است. از این تعداد، ۳۲۱ فقره سند به املاک شهری و روستایی شهرستان سراوان تعلق دارد.

عدیلی بیان کرد: این نشست فرصتی مغتنم برای تبادل‌نظر و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های خدمات‌رسان در شهرستان سراوان است تا با هم‌افزایی بیشتر، شاهد رفع موانع و تسریع در ارائه خدمات به مردم شریف منطقه باشیم.