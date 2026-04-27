۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۵۰

کشف ۴۰ تن گاز مایع قاچاق در نیکشهر

نیکشهر - فرمانده انتظامی ویژه جنوب استان سیستان و بلوچستان از کشف ۴۰ تن گاز مایع قاچاق در نیکشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی جوکار شامگاه دوشنبه به خبرنگاران گفت: ماموران پلیس شهرستان نیکشهر در راستای طرح مبارزه با قاچاق سوخت هنگام کنترل خودروهای عبوری محور نیکشهر به چابهار به ۲ دستگاه تانکر کشنده مشکوک و برای بررسی بیشتر آنها را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی ویژه جنوب استان سیستان و بلوچستان افزود: ماموران پلیس در بازرسی از این خودرو ها مقدار ۴۰ تن سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده های نفتی از نوع گاز مایع به ارزش تقریبی بیش از ۴۰ میلیارد ریال کشف که در این رابطه ۲ دستگاه تانکر کشنده توقیف، ۲ نفر متهم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.

